Augusta, Autorità portuale: il Tavolo di partenariato risorsa mare approva il conto consuntivo 2021

Il presidente dell’ Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, ha approvato entro i termini di legge il conto consuntivo del 2021 dell’Ente. Il documento, redatto dagli uffici amministrativi di Augusta, è stato valutato favorevolmente dal collegio dei revisori dei conti e poi sottoposto al parere del Tavolo di partenariato della risorsa mare che si è riunito oggi ed ha espresso parere favorevole.

Il decreto dovrà essere ora ratificato dal Comitato di gestione, per la cui costituzione mancano ancora le due designazioni del Comune di Augusta e della Regione, -mentre il Comune di Catania ha riconfermato l’uscente Giuseppe Galizia- e che l’Ente si augura possano giungere già nei prossimi giorni.

Tra i più urgenti obiettivi Di Sarcina ha sottolineato come priorità assoluta, il riavvio delle procedure di strutturazione della segreteria tecnico operativa, iniziate nel 2020 e poi arrestatesi per varie ragioni. Già dai prossimi giorni inizieranno le prime attività in capo alle otto commissioni appena nominate che dovrebbero concludersi in circa sette mesi e che prevedono venticinque nuove figure professionali, tra ruoli tecnici ed amministrativi.

Entro giugno, inoltre, c’è l’auspicio di appaltare i lavori di manutenzione straordinaria delle opere, degli arredi di banchina e dei piazzali e di avviare concretamente il cantiere per la realizzazione del I e del II lotto del terminal container, i cui lavori sono stati già affidati. Da segnalare per quest’ultimo intervento la sottolineata necessità di “bruciare le tappe”, recuperando tempo per scongiurare la revoca del finanziamento Pon la cui scadenza è fissata per dicembre 2023.