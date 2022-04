Augusta, Autorità portuale, Ficara e Cantone (commissione Trasporti) incontrano il neo presidente Di Sarcina

Il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera, Paolo Ficara (M5s), accompagnato da Luciano Cantone, altro componente della stessa commissione ha incontrato, nella sede dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale il neo presidente dell’Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina.

“È stata una occasione utile per intavolare una costruttiva discussione su quelli che saranno i primi passi del nuovo presidente. Con Di Sarcina ci siamo concentrati sulle potenzialità degli scali di Augusta e di Catania e su quelle che devono essere le ulteriori opportunità di sviluppo – ha detto Ficara – La base di partenza sono i lavori avviati negli ultimi anni ed in corso, come l’ampliamento delle banchine container ad Augusta o la manutenzione della diga foranea a Catania. Ci siamo anche soffermati sui prossimi passi necessari per avvicinare la realizzazione del collegamento ferroviario con il porto di Augusta. Opere che, ricordo, siamo riusciti a far finanziare agganciando l’occasione del Pnrr”– ha aggiunto il parlamentare pentastellato sottolineando che porti di Augusta e Catania si aspettano una guida precisa e sicura, che possa assicurare ai due scali un piazzamento sempre migliore per traffico merci/container e passeggeri.

A proposito del tema del potenziamento dell’organico dell’ente di cui si è parlato anche durante l’incontro, Ficara ha fatto sapere che “l’iter dei concorsi è stato avviato un anno e mezzo fa, ora definito e completato”.