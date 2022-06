Augusta, Autorità portuale, designazione di Niciforo e Meloni nel comitato di gestione: l’opposizione chiede la revoca

Revocare, in autotutela, le designazioni dei componenti del comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale degli ingegneri Dario Niciforo e Roberto Meloni, indicati rispettivamente dal Comune di Augusta e dalla Regione. A chiederlo al sindaco Giuseppe Di Mare e al governatore regionale Nello Musumeci sono i consiglieri comunali di opposizione Milena Contento, Corrado Amato, Francesco La Ferla, Giancarlo Triberio e Manuel Mangano che hanno inviato loro una nota indirizzata, per conoscenza, anche al presidente dell’ Adsp, all’assessore regionale alle Infrastrutture e della mobilità, al presidente dell’ Ars, ai deputati regionali, al segretario generale del Comune e all’Anac chiedendo a quest’ultimo un parere.

Secondo gli esponenti dell’opposizione <<nei due stimati professionisti e concittadini non si individuano, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2 della legge 28 gennaio 1994 numero 84, quelle competenze previste dalla norma, ovvero “personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”, poiché si tratta di soggetti che nulla hanno a che fare con i suddetti settori e i suddetti settori sono di vitale importanza per la stabilità e lo sviluppo economico per il territorio di competenza e che non apparirebbe ben ponderata la scelta di affidare tali posizioni a chi non conosce la complessità del mondo portuale”.

I firmatari citano anche una circolare del 2016 del direttore generale del ministero delle Infrastrutture in cui si legge che “il governo non modificando il comma dell’articolo 9 ha di fatto dato una chiara interpretazione della norma che deve quindi essere letta nel senso che del comitato di gestione dovranno far parte soggetti aventi “competenza professionale” omogenea a quella del presidente dell’Adsp, con la conseguenza che vanno escluse esperienze legate esclusivamente a incarichi politici o istituzionali e comunque quelle non riferite al settore dell’economia dei trasporti e portuale”.

Per Contento, Amato, La Ferla, Triberio e Mangano le due designazioni “anziché essere dettate dall’individuazione del criterio della competenza e di conseguenza nella volontà di dotare l’ente di personalità e professionalità in grado di fornire le giuste energie e competenze e per tale effetto la produzione di effetti positivi per il territorio, sono dettate da manovre politiche anche comprensibili – scrivono- ma sarebbe opportuno individuare sempre e comunque all’interno delle persone politicamente vicine soggetti che se non possano essere il massimo dell’eccellenza che il territorio offra abbiano almeno i requisiti minimi previsti dalla legge.”

Da qui la richiesta di revocare le designazioni, da parte dei 5 che si riservano si adire le vie legali “a tutela della funzionalità dell’ente e del territorio”.