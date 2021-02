Augusta, Autorità portuale, arriva il commissario: è Alberto Chiovelli, dirigente del ministero

Si chiama Alberto Chiovelli, ha 57 anni, ed è un dirigente di prima fascia del ministero dei Trasporti il nuovo commissario dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale. Subentra all’ormai ex presidente Andrea Annunziata, che ha lasciato due mesi prima della fine del suo mandato dopo essere stato nominato pochi giorni fa alla guida dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale che accorpa i porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.

A firmare il decreto è stato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, forse uno dei suoi ultimi atti. Chiovelli, originario di Roma, è un ingegnere meccanico e funzionario ministeriale: nel 2019 ha avuto l’incarico con funzioni dirigenziali di consulenza, studio e ricerca nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 2018 è stato nominato coordinatore della Struttura tecnica di missione e nel 2017 capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.

Il neo commissario, l’ennesimo, si insedierà nei prossimi giorni e giovedì 11 febbraio parteciperà al primo comitato di gestione che rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo presidente dell’ Adsp, per il quale i tempi non sono certo brevi.