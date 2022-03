Augusta, Autorità portuale, approvato il Documento unico di programmazione strategica

Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini ha approvato il Documento unico di programmazione strategica, propedeutico al piano regolatore portuale. Lo fa sapere l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, “fra le prime in Italia” ad ottenere l’approvazione definitiva del documento di programmazione dopo un iter iniziato nel 2019 dall’allora presidente Andrea Annunziata.

“Tutto ciò è stato possibile, nonostante l’avvicendamento di gestioni commissariali e gli inevitabili arresti legati alla pandemia, anche grazie all’impegno del commissario Alberto Chiovelli che ha voluto così “passare il testimone” al neo nominato presidente Francesco Di Sarcina che da subito potrà lavorare alla stesura del piano regolatore portuale, adempimento non più procrastinabile, considerato che quelli in vigore risalgono ad oltre 30 anni fa– si legge in una nota- Fondamentale è stata la collaborazione delle amministrazioni locali che, per prime, hanno adottato il documento con delibera consiliare e che, per la prima volta, hanno potuto condividere idee di sviluppo e di pianificazione a lungo termine con l’Autorità di sistema portuale, con la previsione di realizzazione di opere finanziate, nel territorio comunale, con fondi dell’Adsp, che ridisegneranno gli spazi destinati alla fruizione dei cittadini secondo modelli di sviluppo sostenibile”.