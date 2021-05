Augusta, Autorità di sistema portuale: progetto dell’ultimo miglio ferroviario nel Recovery Plan. Costerà 50 milioni di euro

“Con la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario all’interno del porto l’hub megarese sarà collegato alla rete ferrata esistente sulla tratta Messina-Siracusa e le merci potranno viaggiare su ferro piuttosto che su gomma, con una notevole riduzione di emissioni di Co2”. Lo sostiene l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale al centro, in questi giorni, di un acceso e polemico botta e risposta con sei movimenti civici proprio sui progetti inseriti all’interno del Recovery plan che prevede la sola inclusione “di un’opera che risulterà fondamentale per lo sviluppo dei traffici in entrata ed in uscita dal porto megarese”- si legge in una “nota” in cui, ancora una volta, a parlare sono genericamente i vertici dell’Autorità di sistema, “soddisfatti” per il finanziamento dell’importante progetto infrastrutturale che, secondo calcoli preliminari, costerà 50.000.000 euro.

Oltre ai lavori per l’ultimo miglio finanziati all’interno del Pnrr, l’Ente del porto ricorda gli altri finanziamenti già ottenuti nei mesi scorsi, con altre misure economiche diverse dal Recovery fund e che riguardano il nuovo terminal banchine container del porto commerciale di Augusta – I e II stralcio unificati, l’adeguamento di un tratto di banchina e attrezzaggio con gru a portale – I stralcio, il completamento dei lavori di ripristino statico della diga foranea – I stralcio, la progettazione, il consolidamento e l’ampliamento della banchina di levante porto pescherecci al porto di Catania, la realizzazione di impianti fotovoltaici su pensiline ombreggianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree a parcheggio nei porti di Augusta e Catania, per un importo totale di 111.799.826,88 milioni di euro.

E sul progetto interviene Luisella Lionti, segretaria organizzativa della Uil Sicilia con delega sull’Area vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela che si dice compiaciuta del fatto che il Recovery plan finanzi il progetto, “ma non possiamo certo dire che ci basta così. Che ci accontentiamo –esclama -. Ad Augusta e in provincia di Siracusa, come nel resto di Sicilia, la carenza di infrastrutture è tale da farci legittimamente reclamare molte più attenzioni e risorse nel Piano di ripresa e resilienza a partire proprio dall’obiettivo della riduzione dell’anidride carbonica che viene opportunamente richiamato dall’Autorità portuale. È evidente come la realizzazione del collegamento dello scalo alla linea Messina-Siracusa ridurrà il traffico su gomma, quindi le emissioni di Co2, ma proprio per questo ribadiamo la nostra richiesta di un ammodernamento complessivo della rete ferroviaria in Sicilia, dove ad esempio l’alta velocità resta un miraggio. Questo sì – conclude – che consentirebbe davvero un significativo passo avanti nella transizione ecologica della nostra terra, con un formidabile fattore di stimolo per l’economia del territorio e di tutta l’Isola”.