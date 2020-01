Augusta, autobotte per l’acqua potabile, Tribulato: “il sindaco poteva dichiarare stato di emergenza”

“A quasi 100 giorni dall’ assenza di acqua al centro storico potabile tutto questo disagio e questi disservizi non sarebbero emersi se l’ approccio a tutela della popolazione sarebbe stato di aiutare nella risoluzione di un problema, piuttosto che adagiarsi alla superficialità”. È polemico il consigliere comunale di Attivamente Biagio Tribulato, che interviene così sull’ulteriore difficoltà, emersa in questi giorni, di approvvigionare commercianti e residenti della parta alta del centro storio, che sono a secco da lunedì, da quando cioè sono iniziati i lavori di reincamiciatura del pozzo della Villa che stanno proseguendo.

Una carenza idrica già preventivata, considerato che il pozzo in queste settimane è rimasto comunque in funzione, se pur parzialmente e con una sola pompa, per aumentare la portata della condotta della Borgata che non era sufficiente a soddisfare tutte le esigenze e che si è pensato di risolvere con una sola autobotte per i primi tre giorni, aumentata a due ieri viste le grosse richieste arrivate al comando dei vigili urbani, che non si riusciva ad evadere in maniera celere.

“Non si può prevedere una solo autobotte per 10000 persone e l’ altra richiederla dopo le oltre 70 richieste inevase, – prosegue Tribulato- non si può e soprattutto è inammissibile che ci sia una ditta che effettua i lavori interrompendo alle 18 e nessuno interviene per garantire una somma urgenza ai cittadini. Non arrivo a comprendere il perché del non intervento della Prefettura in questa baraonda che vive la città di Augusta, non arrivo davvero a capire perché il sindaco non abbia dichiarato lo stato di emergenza, è fantascienza quello che si sta vivendo. Il senatore non ha speso una parola di fronte un simile dramma della popolazione, quella stessa che lo ha portato a sedere sugli scranni del Senato. La più grande tristezza è sentire ogni giorno famiglie che hanno difficoltà a lavare i propri cari ammalati o diversamente abili, esercenti che hanno difficoltà a potersi guadagnare onestamente il pane perché abbandonati”.

Per risolvere il problema di non dover chiedere più ad altri un mezzo di emergenza per l’acqua o pagarne il noleggio il Comune ha già predisposto un impegno di spesa di 100 mila euro per l’acquisto di un’ autobotte nuova, che manca da tempo nel suo parco automezzi.