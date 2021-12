Augusta, auto viola “ztl” in via Principe Umberto: fermata, prosegue ugualmente. Sarà denunciata dal sindaco

Avrebbe violato la “ztl”, la zona a traffico limitato in vigore nel tratto di via Principe Umberto, in cui erano in corso degli eventi natalizi, transitando lo stesso nel tratto di strada vietato in quel momento e rischiando di investire chi passeggiava tranquillamente.

Per questo è già stata segnalata alla polizia e verrà denunciata formalmente domani una donna che, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, ieri pomeriggio incurante del fatto che in quel tratto, all’angolo di via Garibaldi ci fosse una transenna per indicare chiaramente il divieto di transito nel cuore del centro storico è riuscita lo stesso a passare.

In strada il sindaco Giuseppe Di Mare che, accortosi di quanto successo, a qualche metro ha fermato l’auto.

“I vigili urbani in quel momento erano impegnati in un intervento e si erano allontanati ma c’era la transenna– ha riferito il primo cittadino- ho fermato l’auto e ho invitata la conducente a fare retromarcia e tornare indietro, ma per tutta risposta la signora alla guida, in modo maleducato, ha inveito contro di me. E non contenta, ha accelerato ed è andata via, rischiando di investire chi stava passeggiando tranquillamente in via Principe Umberto. Le regole vanno rispettate, lunedì mattina procederò alla denuncia di questa signora risalendo alla sua identità tramite la targa che ho già segnalato a chi di dovere”.