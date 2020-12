Si è svolta nei giorni scorsi una esercitazione di Security cui hanno partecipato il personale della vigilanza della Sonatrach Raffineria di Augusta, con il responsabile Matteo Saggio, e il personale della Polizia di Stato guidato dal Commissario Guglielmo La Magna. Obiettivo dell’esercitazione è stato quello di evidenziare eventuali criticità e fornire spunti di riflessione per la correzione dei comportamenti durante un tentativo d’intrusione da parte di persona non autorizzata.

La Polizia di Stato è giunta dopo pochi minuti dalla chiamata, ha perquisito il veicolo interessato all’intrusione, ha identificato il soggetto, lo ha perquisito e lo ha segnalato agli organi competenti.

Alla fine dell’emergenza è stato condotto un debriefing tra i partecipanti all’emergenza simulata e gli Agenti della Polizia di Stato e si sono analizzati nel dettaglio sia lo scenario che le azioni messe in atto per affrontarlo.

La collaborazione delle Forze dell’Ordine durante tali esercitazioni è sicuramente un valido momento di test e di crescita professionale sia per gli addetti alla Security di Raffineria che per tutto il sito in generale.

Il Dott. La Magna, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha fatto sapere che la Polizia di Stato è ben lieta di partecipare a queste tipologie di esercitazioni, che permettono al personale impiegato di migliorare le modalità di intervento in obiettivi sensibili della zona industriale megarese ed ha tenuto a ringraziare per questa opportunità di crescita professionale la Direzione della Sonatrach Raffineria di Augusta.