Augusta, auto smaltite in modo irregolare: denunciato il titolare di una ditta di demolizioni

Le autovetture sono considerate rifiuti altamente inquinanti. Chi vuole disfarsi del veicolo deve rivolgersi ad un centro di raccolta autorizzato (il demolitore), che provvederà alle operazioni di trattamento e messa in sicurezza del mezzo per la demolizione.

I controlli dei Carabinieri sono orientati anche a occuparsi di tali tipi di criticità, che riguardano più in generale diverse casistiche di rifiuti, affinché le procedure di smaltimento avvengano sempre nel rispetto delle vigenti norme.

In tale contesto, nella giornata di ieri, i Carabinieri di Augusta in collaborazione a personale dell’Arpa Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sono intervenuti in una ditta di demolizioni e trattamento materiali ferrosi sito in quella contrada Mortelletto. A seguito del sopralluogo e del controllo è stato verificato che l’impresa aveva proceduto alla demolizione e compattazione di alcune autovetture non preventivamente bonificate. Sostanzialmente non erano state divise e smaltite in modo appropriato, così come prevede la normativa, le componenti inquinanti presenti nelle autovetture da rottamare come, ad esempio, i motori, le parti elettriche e gli accumulatori.

L’accesso al centro di raccolta si è concluso con il sequestro penale delle auto che erano state compattate e il deferimento all’Autorità giudiziaria aretusea del titolare della ditta di Augusta.