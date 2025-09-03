Augusta, auto si ribalta all’ingresso della città: due feriti lievi

Momenti di paura questa mattina poco dopo le 6 lungo viale America, all’ingresso di Augusta. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata dopo essere sbandata, finendo la propria corsa cappottata in mezzo alla carreggiata.

A bordo del veicolo si trovavano due persone, che hanno riportato soltanto ferite lievi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto in maniera improvvisa, senza che risultino coinvolti altri veicoli.

Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere la rimozione della vettura e ripristinare le normali condizioni di sicurezza.