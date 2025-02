Augusta, auto senza assicurazione sequestrata dalla Polizia locale, ma circola lo stesso: confiscata e revocata la patente

Prima il sequestro e poi la confisca dell’ auto, con revoca della patente per il custode del veicolo, nel giro di soli due giorni. È quanto ha effettuato il comando di Polizia locale di Augusta che, a tutela della sicurezza stradale per tutti i consociati, e a presidio del rispetto delle regole del codice della strada, ha operato tra ieri e l’altro ieri un sequestro e confisca dello stesso veicolo. L’infrazione contestata a un residente è stata la scopertura assicurativa, con la conseguenza (informata) della revoca della patente a carico del custode affidatario del veicolo se fosse stato messo in circolazione o in sosta sulla pubblica via.

Il tutto si è svolto nel giro di due soli giorni. Mercoledì l’auto, una Ford focus, veniva controllata dagli agenti che accertavano che il mezzo circolava in assenza della copertura assicurativa, e procedevano per questo al sequestro e affidamento in custodia allo stesso conducente come da prescrizioni del Codie della strada. Il giorno dopo, giovedì, l’auto veniva intercettata al di fuori del luogo di custodia, in una via pubblica, altamente frequentata e nelle adiacenze di un istituto scolastico del centro storico.

L’auto, per come impone il Codice della strada, è stata rimossa con carro attrezzi e affidata a depositaria convenzionata, e seguirà confisca da parte della prefettura di Siracusa, mentre, all’affidatario della custodia del veicolo verrà revocata la patente in relazione a quanto prevede il codice della strada.