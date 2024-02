Augusta, auto fuori strada, finisce sugli scogli al lungomare Granatello

Avrebbe improvvisamente perso il controllo della Fiat Punto che stava guidando e che è finita sugli scogli, fermandosi sul marciapiede di un tratto del lungomare Granatello e rimanendo letteralmente incastrata tra un palo dell’illuminazione pubblica e la ringhiera di protezione.

L’incidente autonomo, per cause ancora al vaglio degli agenti di Polizia locale che hanno effettuato i rilievi, si è verificato questo pomeriggio nel tratto finale del lungomare della Borgata. A guidare l’auto una donna che è stata trasportata al vicino ospedale Muscatello per gli accertamenti del caso.

Ingenti i danni sia all’utilitaria, rimasta accartocciata nella sua parte anteriore sia ad un tratto della ringhiera che è stata divelta.