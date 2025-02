Augusta, auto cappotta sulla 193 e finisce fuori strada: il conducente in ospedale

Un incidente autonomo si è verificato questa mattina, intorno alle 7,30, sul tratto della 193 che porta ad Augusta, poco prima del supermercato Lidl che si trova sulla corsia opposta. Ad aver perso il controllo del mezzo, dopo una curva e per cause al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti per i rilievi, è stato il conducente di una Suzuki Wagner R che, ad un certo, si è capottata finendo sul muretto di recinzione della strada.

L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello con un’ ambulanza del 118 ma avrebbe riportato lievi ferite.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per le operazioni di pulizia dei detriti sul manto stradale tramite la convenzione attivata dal Comune con un società e di avvio della procedura di ripristino dei danni ad un’ aiuola spartitraffico, al muretto e ad un lampione .

Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza la plafoniera penzolante del palo dell’illuminazione pubblica colpito dall’auto e per questo è stato necessario staccare la corrente per il tempo necessario.