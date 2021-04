Augusta, auto cappotta in via Marina ponente: donna in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 11 in via Marina ponente, di fronte all’area mercatale. A finire capottata sulla fiancata laterale sinistra, per cause ancora al vaglio degli agenti di Polizia municipale che sono intervenuti per i rilievi, è stata una “Hyundai Atos”. Alla guida una donna che è stata portata con un’ ambulanza del “118” al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per tutti gli accertamenti sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Balate ma quando sono arrivati la conducente era già uscita fuori dall’abitacolo anche con l’aiuto dei militari della vicina Capitaneria di porto intervenuti dopo aver sentito il botto. Il tratto di strada, al momento, è chiuso alla circolazione in attesa della rimozione del mezzo.