Augusta, autismo, sindrome di Down e inserimento lavorativo, Amenta (20 Novembre 1989): “una chimera”

Sul disturbo dello spettro autistico o sindrome Down ad Augusta sono stati creati progetti ah hoc da parte di associazioni private, ma è giunto il momento che le istituzioni, regioni e enti locali facciano la loro parte. Ad accendere i riflettori sulla questione è Sebastiano Amenta, vice presidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 onlus, che sottolinea come i disturbi dello spettro autistico o la sindrome Down riguardano bambini piccoli e adolescenti, che tuttavia crescono e diventano degli adulti. E la famiglia, che è messa a dura prova ed è spesso preoccupata per il futuro incerto del proprio figlio, si chiede cosa farà da grande, mentre una volta terminata la scuola non sembrano esserci prospettive o opportunità di inserimento lavorativo che possano offrire loro una maggiore autonomia.

“Oggi – dice Amenta – un barlume di speranza arriva da noi, dall’associazione 20 Novembre 1989 onlus e 20 Novembre 1989 project con i vari progetti che eccellentemente portiamo avanti con a capo Ielsa Speciale e gli operatori. Abbiamo creato un alternativa parallela, ma penso che sia giunto il momento che le istituzioni, regioni e enti locali facciano la loro parte, e iniziare a dare dignità anche a loro”.

Con l’avvento della legge 112/2016, ovvero il “Dopo di noi”, ha istituito un fondo per realizzare interventi e promuovere l’autonomia dei diversamente abili, soprattutto tramite l’inserimento di questi ultimi nei contesti lavorativi. Infatti nel testo è prevista anche l’attuazione di programmi di accrescimento dell’autonomia, della coabitazione e l’autonomia tramite tirocini, con le Regioni che hanno a disposizione dei fondi provenienti dal governo centrale al fine di promuovere l’assunzione delle persone con autismo sindrome down e tutte quelle disabilità che rientrano nella sfera psichica per favorire l’inclusione sociale.

“Dal 2016 fino ad oggi, sono nate numerose nuove iniziative con la nostra associazione. –prosegue Amenta- Si tratta di progetti messi in atto per accrescere l’autostima e l’autonomia, con l’intento di creare nuove opportunità anche professionali per chi ha le competenze ovviamente. L’inserimento va compiuto a piccoli passi, e un supporto utile lo possono fornire i distretti socio-sanitari ai quali il ragazzo è già conosciuto e tramite il piano personalizzato come l’ex articolo 14 della legge 328, e tramite operatori formati in collaborazione con le associazioni che espletano progetti inclusivi, con 4 step: la rilevazione di competenze e abilità della persona con autismo, lo sviluppo delle competenze e delle abilità utili per il successivo inserimento lavorativo, la personalizzazione delle attività ed eventualmente l’adattamento degli ambienti di lavoro. Infine l’inserimento nel posto di lavoro”.

Per Amenta le persone con autismo e sindrome down spesso manifestano capacità eccezionali che potrebbero essere utili per diversi settori aziendali, come la capacità di ricordare le informazioni, l’attenzione ai dettagli, le abilità logiche e matematiche molto sviluppate o ancora l’accuratezza e la precisione con cui si svolgono attività manuali.

Da qui la proposta avanzata dal vice presidente nazionale dell’associazione 20 novembre 1989 onlus ad alcuni Comuni, compreso quello di Augusta, già 2 anni fa, di avviare dei progetti per l’inserimento professionale: “ad oggi tutto ciò è rimasto solo una chimera, sicuramente sono altre le priorità, solamente Melilli ad oggi si sta adoperando. – conclude- Sono poche le persone con autismo e sindrome down che riescono a inserirsi nel mercato del lavoro e ad ottenere il successo professionale a causa di molteplici fattori, una tra tutte il pregiudizio. Per tale motivo, oltre a un impatto negativo sul livello di qualità della vita dei ragazzi spesse volte anche con una regressione per la frustrazione a non essere parte attiva nella vita socio-lavorativa, creando preoccupazione alle famiglie per il cosiddetto Dopo di noi”.