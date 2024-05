Augusta, autismo e diagnosi precoce: se ne parla al Consorzio siciliano di riabilitazione

Si parlerà di autismo e di intervento precoce nei bambini e negli adolescenti domani, venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio al Consorzio siciliano di riabilitazione in occasione del corso di formazione, “Perché l’intervento intensivo e precoce è solo l’inizio: intervento e prevenzione per bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico” rivolto ai professionisti sanitari, organizzato dal Csr per tutti quegli operatori che si occupano del trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

Due giornate di formazione per approfondire numerosi aspetti dell’intervento precoce e intensivo dei disturbi dello spettro autistico con inizio venerdì, dalle 15 alle 19, e prosecuzione sabato, dalle 10 alle 14, nella sede di contrada Costa dei Conti (vicino ex hangar dirigibili).

I disturbi dello spettro autistico sono frequentemente associati a condizioni psichiatriche le cui caratteristiche peculiari ne rendono spesso complessa la diagnosi. La prevenzione di queste condizioni inizia già nella prima infanzia attraverso la gestione oculata dei comportamenti-problema comunemente associati al disturbo dello spettro autistico: l’insegnamento di comportamenti comunicativi e sociali alternativi è uno dei fattori di protezione più efficaci rispetto allo sviluppo di una futura psicopatologia. Durante il corso si approfondiranno le tecniche per l’intervento precoce nei bambini e negli adolescenti con disturbo dello spettro autistico, che è fondamentale soprattutto per prevenire i comportamenti-problema, i disturbi dell’umore e dell’ansia che sono tipici dell’autismo.

L’evento formativo è gratuito e vede la presenza di due docenti altamente specializzati: Maria Josè Sireci, psicologa, psicoterapeuta, analista del comportamento, docente e supervisore dell’Istituto europeo per lo studio del comportamento umano , e Giovambattista Presti, professore ordinario di Psicologia generale all’ università Kore di Enna e vicepresidente Aba Italia.

Il corso è accreditato Ecm, con rilascio di 8 crediti, per medici specialisti in neuropsichiatria, neuropsichiatria infantile, neurologia, psicologi, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, logopedisti, ortottisti, terapisti occupazionali. Domani, nella giornata di apertura, porterà i saluti il presidente del Consorzio siciliano di riabilitazione, Sergio Lo Trovato.