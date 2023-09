Augusta, aumento bolletta della spazzatura: il malcontento arriva in piazza Duomo

“-Tasse + servizi”, “Più riciclo meno pago, pagare tutti per pagare meno”, “No aumento Tari abbiamo già pagato i nostri errori”, “Sorrisi selfie mangiate concerti e a munnizza fin sopra ai tetti”. Sono questi alcuni degli striscioni comparsi ieri pomeriggio, in piazza Duomo, in occasione del sit-in contro l’aumento della bolletta della spazzatura, promosso dal comitato “Tutti per Augusta”, nato da poco dalle lamentele social di Facebook e che adesso è sceso in piazza. Circa 250 i partecipanti, per lo più cittadini anche se non sono mancati i consiglieri della minoranza al completo, qualche sindacato con i suoi iscritti, partito di opposizione, associazione e comitati, – non quello dei commercianti- anche se senza simboli né bandiere.

Attorno al gazebo posizionato proprio di fronte al portone laterale del palazzo di città e alla stanza del sindaco Giuseppe Di Mare, che aveva le finestre chiuse, si sono alternate le testimonianze dei cittadini, che hanno espresso il loro malcontento, dal residente di una casa alla Baia del gambero, che vive con la moglie mentre i due figli abitano in altre città, che nel 2021 pagava 221 euro di Tari, l’anno scorso 236 e che quest’anno si è visto lievitare la bolletta a 501 euro. Così come è praticamente raddoppiato il costo della spazzatura per un donna che abita in un appartamento di appena 46 metri quadrati, per il quale deve pagare di Tari quest’anno poco più di 200 euro.

“Se qualcuno non paga la spazzatura gliela dobbiamo pagare noi che la paghiamo già? Fate un atto ingiuntivo a chi non paga, non fate pagare chi già lo fa” – ha esclamato un uomo, “pagare la Tari è giusto ma il servizio bisogna averlo, devono esserci i controlli per chi non rispetta e non paga la bolletta” – ha detto una donna

“Son qui in piazza non a protestare, a contestare né a recitare, ma a chiedere, sono qua per un sacro diritto costituzionale e nessuno me lo può togliere, con la presenza in piazza stiamo tornando a dire che la politica non gestisce i cittadini ma deve essere al servizio del cittadino. – ha detto il portavoce del comitato organizzatore, Guido Mendola- Ci sono delle situazione oggettive che portano all’aumento della Tari, quello che noi chiediamo è che ci vengano spiegate le cose soggettive. Dietro quella vocina variabile, che si trova nella bolletta insieme alla quota fissa, qualcuno mi spieghi che cosa c’è. E se è inserita l’evasione fiscale. Io mi ricordo i comizi di questa amministrazione, nel programma elettorale del sindaco alla voce Tari c’è scritto: è una tassa che diminuiremo in una tassa equa. E’ scesa l’evasione fiscale? Non mi pare” .

Ha preso la parola al microfono anche Giuseppe Tringali, altro promotore insieme a Mendola: “Ci abbiamo messo la faccia e soprattutto la firma per fare questa manifestazione”- ha detto ringraziato gli augustani intervenuti: “ce ne aspettavamo qualcuno di più ma l’importante è esserci e stasera Augusta c’è, noi vogliamo che il sindaco scenda e faccia un giro con la sua macchina non quel del comune in giro a vedere la scuola, a inaugurare un corso di perfezionamento, ma un giro per le campagne e vedrai che la tua città, la nostra città – ha dichiarato- è sporca”.