Augusta, aumenti Tari e idrico, levata di scudi della maggioranza a difesa dell’amministrazione

“Ai gratuiti e infelici attacchi mossi in questi giorni da soggetti, che purtroppo non sono riusciti a dare un contributo al miglioramento della città per la loro convinzione di essere superiori, ad altri che sfuggono al confronto con l’ elettore, ad altri ancora non promossi alle urne, vogliamo ricordare che quando si raccontano ai cittadini fatti bisogna anzitutto non omettere volontariamente l’ annoso problema che sta attanagliando tutti i Comuni circa l’aumento dei costi per il conferimento in discarica. E poi studiare la documentazione che ci si accinge a votare come nel caso delle deliberazioni che hanno mantenuto le aliquote Imu in vigore, che hanno accresciuto del solo 2% e non del 9% le aliquote idrico come falsamente dichiarato e che hanno portato all’adozione del metodo normalizzato previsto dalla legge per la disciplina dei rifiuti”. A dichiaralo sono i consiglieri comunali di “Attiva mente” Biagio Tribulato e Margaret Amara e di “Passo avanti per Augusta” Roberto Conti, Peppe Tedesco e Giuseppe Assenza che replicano cosi alle critiche dei giorni scorsi dall’opposizione sulle nuove tariffe aumentate della bolletta della spazzatura e del servizio idrico.

“A differenza di ciò che demagogicamente sottolineano i soggetti oppositori alla nostra amministrazione, –proseguono- ci sentiamo di voler sottolineare di essere sostenitori di una campagna di equità per tutta la cittadinanza atta a voler debellare l’evasione fiscale dal pagamento dei tributi ed invitiamo tutti i cittadini ad intraprendere, considerando che i dati in essere non sono soddisfacenti, un sempre più accurato sistema di differenziazione dei rifiuti in modo tale da poter raggiungere gli obiettivi previsti per la nostra comunità e pertanto godere dei benefici connessi”.

I cinque ricordano che le riduzioni da sempre previste potranno essere richieste ed adottate dai chi ne ha diritto e condividono il parere del Collegio dei revisori dei conti che recita che “…l’applicazione del tributo è prioritariamente rispondente ai dettati dell’ente di vigilanza Arera delibere 363/21 e 15/2022 e delle vigenti disposizioni normative decreto legislativo 152/06 nonché più confacente alla realtà economico, sociale e ambientale presente in questo Comune”.

“Siamo fieri e determinati di voler sostenere il progetto politico di questa amministrazione al fianco del sindaco Di Mare accogliendo qualsiasi istanza del cittadino come facciamo dal primo giorno del nostro insediamento democraticamente voluto dalla città, lasciamo ad altri la voglia di emergere con codici comportamentali che non ci appartengono perché corrosivi della più alta forma di confronto. Andiamo avanti”– concludono i consiglieri comunali di “Attiva mente” e di “Passo avanti per Augusta”.

Per i colleghi della maggioranza Rosario Sicari, Andrea Lombardo e Paolo Trigilio le dichiarazioni degli “oppositori” (a prescindere) dell’amministrazione Di Mare hanno “il sapore di disperazione pura” e andrebbero oltretutto fatte “nei luoghi del confronto democratico, ovvero il Consiglio comunale: quell’organo da tempo snobbato da qualche consigliere che preferisce sottrarsi al dialogo e al confronto per preferire altri canali dove può recitare quotidianamente il proprio monologo”.

Sulla Tari i tre ricordano che gli aumenti tanto sbandierati avverranno su tutto il territorio regionale per l’ aumento sproporzionato della tariffe del conferimento dell’indifferenziato in discarica che è passato da 107 euro a tonnellata del 2019 a 380 euro/tonnellata del 2023. “Le responsabilità, che sono da ricercare all’interno di scelte operate a livello regionale negli ultimi decenni, non possono di certo ricadere sull’attuale amministrazione cittadina che –proseguono- governa da soli due anni e mezzo e che vede in essere, nel nostro Comune, un contratto di appalto per la gestione rifiuti che (per legge) non può essere cambiato. L’unico modo per contrastare questi aumenti è stato puntare sui controlli e sull’incremento della differenziata”. Da qui l’ installazione delle telecamere in decine di discariche abusive che hanno portato ad elevare sanzioni per decine di migliaia di euro.

Sui dati della raccolta differenziata, inoltre, fanno chiarezza: “non abbiamo affatto ereditato una raccolta differenziata al 39% come blatera qualcuno. – spiegano- I dati ufficiali Ispra, infatti, dicono tutt’altro ovvero che nel 2019 eravamo fermi al 39%, nel 2020 al 35%, nel 2021 al 32%. Quindi una raccolta differenziata pensata male ed attuata peggio, che ha totalmente dimenticato la zona di Agnone che è ferma a quota 0% da cui dipendono le nostre basse percentuali. Errori grossolani di progettazione di un sistema di raccolta che verrà presto riformato da questa amministrazione”.

Sugli aumenti delle bollette affermano che qualcuno, “palesemente in malafede, ha dichiarato che ci saranno degli aumenti sino al 54%. Bugia colossale! Gli aumenti saranno distribuiti fino ad un massimo (e solo per alcune attività produttive) del 28%, –precisano- mentre per le utenze domestiche sono molto contenuti. Ciò che finalmente possiamo vantare come una vera rivoluzione è che per la prima volta è stato attutato un principio di equità tributaria mai applicato nella nostra città! Da sempre richiesto e mai applicato. La tariffazione binomia permetterà di calcolare le tariffe in modo equo, dove ci sarà un corretto equilibrio fra i componenti del nucleo familiare e i metri quadrati dell’abitazione. Salutando per sempre un sistema scorretto ed iniquo, che vedeva ugualmente tassate due famiglie con una casa di pari metratura ma con un numero diverso di componenti. Queste indicazioni, pervenute da Arera ed applicate per la prima volta dal nostro Comune sono il vero e giusto elemento di novità, ancora una volta introdotte da questa amministrazione”.

Inoltre la tariffazione legata all’idrico vedrà “un aumento soltanto del 4% dovuto all’aumento del costo dell’energia elettrica con la quale si alimentano i numerosi pozzi e stazioni di rilancio presenti in città. Un fatto che non deve stupire: tutti i cittadini infatti conoscono i pesanti rincari nella bolletta della luce di casa e così avviene anche per il Comune”.

Pertanto per Sicari, Lombardo e Trigilio risulta ormai limpido che l’opposizione cittadina “appaia sempre più povera di argomenti e legata dal solo obbiettivo di andare “contro” questa amministrazione. Né un suggerimento, né una proposta (che andrebbero formulate in Consiglio comunale, dove continuiamo a registrare record di assenze tra i banchi dell’opposizione) ma –attaccano- soprattutto nessun imbarazzo nello stare tutti seduti l’uno affianco all’altro/a. Una imbarazzante sindrome da memoria corta che ha fatto arrossire gli spettatori di quel siparietto. Negli anni passati, quest’ultimi, sono stati vittime e allo stesso tempo macellai di una carneficina verbale contro gli stessi attuali compagni di “tavolo” frutto di un “odio politico” a volte anche poco comprensibile. Ed adesso sono lì, seduti l’uno accanto all’altra a raccontare una visione volutamente mistificata della realtà. Dimenticando però, un particolare importante: ovvero che i cittadini hanno preferito il nostro modo di fare politica serio e concreto alla loro politica dell’odio e della banalità (che non risparmia neppure i luoghi di culto), avendo oltretutto già avuto modo di testare le loro brillanti capacità amministrative. Siamo convinti che l’essere stati rimandati a data da destinarsi alimenterà sempre di più il loro senso di frustrazione ma – concludono- come hanno dichiarato ultimamente dei perfetti sconosciuti, non è mica colpa nostra se sono stati appesi al palo (dell’opportunità politica)”.

A difendere, infine, l’amministrazione confermando la “vicinanza politica al sindaco Di Mare che continueremo a sostenere perché non risulti condizionabile da alcuno” è, anche il movimento “Noi moderati” rappresentato in Consiglio comunale da Peppe Montalto.

“Ricordiamo che quest’adeguamento è dovuto soprattutto all’esorbitante rincaro del costo del conferimento in discarica che negli ultimi anni è più che triplicato, e che deve essere coperto dalle entrate comunali. – scrive il coordinatore cittadino Giuseppe Garilli- Riteniamo sterili e strumentali le accuse secondo le quali il sindaco ha oltretutto tolto importanti pezzi dell’amministrazione che sono stati proposti in fase elettorale (figure che in larga parte continuano ad operare al fianco dello stesso), e riteniamo che lo stesso Giuseppe Di Mare insieme alla compagine amministrativa sta ottimamente operando con risultati visibili e che sono apprezzati dalla comunità augustana. L’allargamento della compagine che ha portato all’elezione dell’attuale sindaco a nuovi gruppi politici ha arricchito e arricchirà ancora di più l’esperienza amministrativa già molto qualificata. Sarebbe bello se il clima distensivo in città facesse in modo che chi pensa in modo diverso da chi amministra fosse portatore di proposte e non solo di critiche”.