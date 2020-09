Augusta, aula studio solidale per studenti e lavoratori in smart working: il progetto della Fondazione Catalano

Un’aula studio solidale per studenti di tutte le età, anche universitari o lavoratori in cerca di un posto tranquillo e silenzioso dove lavorare in smart working. È il progetto di inclusione sociale che la Fondazione Famiglia Catalano onlus avvierà da metà settembre, quando riapriranno le scuole.

“L’idea dell’aula studio solidale – ha fatto sapere in una nota il direttore, Federico Tinnirello – ci è venuta in mente in quanto, attraverso conversazioni con volontari che fanno parte della nostra realtà, ci siamo resi conto che in città mancava un posto che, specialmente in orario pomeridiano, potesse accogliere gli studenti, sia per quanto riguarda lo studio autonomo che in gruppo per svolgere progetti e prove. Sorgerà nei locali di via Epicarmo 329, precedentemente destinati alla comunità alloggio per minori, che per ora purtroppo rimarrà chiusa a causa della situazione sanitaria globale che rende difficile il trasferimento dei minori”.

L’obiettivo, a lungo termine, è quello di creare una biblioteca dotata di libri di testo, sia delle scuole primarie e secondarie che testi universitari, di cui tutti possano essere donatori e fruitori allo stesso tempo, con il prestito gratuito. Inoltre, gli studenti e volontari che vorranno potranno organizzare sessioni di ripetizioni e di doposcuola per tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, non possono permettersi insegnanti privati. Quattro le aule per lo studio autonomo, più una sala centrale per lo studio collettivo, ripetizioni e potenziamenti, mentre lo spazio all’aperto sarà poi fruibile per pause e socializzazione.

“Abbiamo fatto del nostro meglio per rendere lo spazio il più confortevole possibile – ha proseguito Tinnirello – e in conformità alle normative anti-covid con cui ci ritroviamo tutti faccia a faccia al giorno d’oggi; siamo riusciti comunque ad organizzare e creare 22 posti a sedere ed ognuno, con un piccolo contributo volontario, potrà concorrere a portare avanti questo progetto, che speriamo diventi un punto di riferimento e duri a lungo.”

Per i posti a sedere si potrà consultare un apposito canale Telegram, il cui link potrà essere richiesto attraverso i canali social Facebook, Linkedin e Instagram della Fondazione.