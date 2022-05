Augusta, aula informatica del Corbino intitolata alla memoria di Salvatore Raiti, carabiniere ucciso dalla mafia

E’ stata intitolata alla memoria di Salvatore Raiti ”carabiniere insignito di medaglia d’oro al valor civile” l’aula di informatica del plesso “Francesca Morvillo” del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino, presieduto da Maria Giovanna Sergi. All’ingresso dell’aula è stata posizionata una targa donata dall’Inner wheel, rappresentato dalla segretaria Paola Mastroviti e da Wilma Ahrens e dalla Croce rossa italiana- comitato di Siracusa, rappresentata da Anita Caramagno e Biagio Tribulato.

La cerimonia è avvenuta ieri mattina, alla presenza anche del comandante della Stazione dei Carabinieri Paolo Cassia ed di Aurora Di Grande ed Andrea Di Gregorio in rappresentanza del presidio Libera di Augusta “Angelo Vassallo” e soprattutto di Giovanna Raiti, esponente della sezione siracusana di Libera e sorella del carabiniere siracusano ucciso dalla mafia mentre scortava il mafioso catanese Alfio Ferlito, nella cosiddetta “strage della circonvallazione” del 16 giugno 1982, che ha ricordato il fratello, catturando l’attenzione ed il cuore dei ragazzi di terza media. Una testimonianza fatta per “muovere, non per commuovere, un atto d’amore di chi ha vissuto sulla propria pelle la sofferenza di un affetto portato via dalla mafia, lo sprone a vivere da uomini giusti, con onore ed onestà, col coraggio di dire no quando serve e col diritto di vivere in Sicilia per i propri meriti, non per i favori di qualcuno”.

Durante la mattinata sono state ricordate tutte le vittime della mafia e un gruppo di alunni e gli ospiti presenti si sono recati in cortile, per dopo aver ascoltato il silenzio d’ordinanza, eseguito alla tromba dal maestro Mauro Farina, hanno addobbato il “carrubo della legalità” con cartoncini colorati preparati dagli alunni.

L’incontro è stato l’ultimo previsto nell’ambito del progetto di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, promosso dalla scuola per l’anno scolastico 2021/22 che si è snodato durante tutto l’anno scolastico ed ha visto coinvolte le classi dell’ultimo anno della scuola Primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado; al suo interno si sono svolti incontri con Polizia e Carabinieri, con i volontari del presidio di Augusta di Libera, dell’associazione Nomi e numeri contro le mafie, cineforum sull’argomento, concorsi come quelli indetti dall’associazione Nesea, dal Rotary club o “Un casco vale una vita”. Quest’ultimo ideato dall’Arma dei Carabinieri di Siracusa e con il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa vedrà premiati 4 alunni della scuola venerdì 27 maggio a Siracusa.