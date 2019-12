Augusta, auguri e messe per Natale. Padre Prisutto: “luce, gioia, pace, amore e giustizia… ve le auguro tutte”

Dopo la messa di ieri alle 17, le confessioni alle 19,30 e la messa della notte alle 23,55, padre Palmiro Prisutto accoglie i fedeli in Chiesa Madre oggi per Natale alle 9,30, alle 11,30 e alle 18,30.

“Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo – scrive – Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Il Verbo era Dio… e si fece carne. Da ricco che era si fece povero per arricchirci della sua povertà. Spogliò se stesso assumendo la condizione di uomo. Pose la sua dimora in mezzo a noi Divenne il Dio-con-noi. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Se a tutto questo crediamo allora possiamo festeggiare il Natale. Luce, gioia, pace, amore e giustizia sono le parole più ricorrenti per questa solennità. Ve le auguro tutte e di tutto cuore”.