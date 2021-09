Augusta, attraccata al porto la petroliera “Samus Swan”, dopo l’incendio a bordo. Vicinanza della Stella maris

E’ arrivata alcuni giorni fa al porto di Augusta la “Samus Swan”, la petroliera di proprietà di una società danese teatro, sabato scorso, di un incidente mortale a causa di un incendio che è costato la vita al secondo ufficiale di macchina di origine lituana mentre un marittimo filippino si trova ancora ricoverato a Palermo dopo aver riportato ustioni gravi.

Il rogo è scoppiato nelle sale macchine mentre la nave era in navigazione da Livorno verso la Tunisia e si trovava a sud della Sicilia e ha reso necessario un cambio di rotta verso il porto megarese, dove la nave è stata rimorchiata e si trova attualmente ormeggiata, in attesa che l’armatore decida sulle riparazioni necessarie. Qui ha trovato la vicinanza della Stella maris, l’associazione presieduta a livello locale da Claudio Russo che si occupa dei marittimi che si è recata a bordo dove è stata anche celebrata una messa in inglese per imarittimi

“L’equipaggio, composto da una ventina di marittimi tutti stranieri, ha chiesto assistenza religiosa ed è molto provato e colpito per la morte del loro collega -ha commentato il cappellano della Stella maris padre Giuseppe Mazzotta- Ci siamo preoccupati di essere presenti per queste persone, era ed è importante mostrare la nostra vicinanza in un momento così delicato e difficile e continueremo a stargli vicini”.