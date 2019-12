Augusta, attivato l’allaccio alla condotta del pozzo Tringali: ma ancora acqua torbida o assente in alcune zone

Da ieri pomeriggio è stato attivato il collegamento delle rete idrica del centro storico al pozzo Tringali, ma l’ acqua esce ancora torbida e in alcune zone come via Megara e via Epicarmo manca proprio del tutto. Lo ha reso noto su Telegram il Comune sostenendo che “la torbidità dell’ acqua sia fisiologica e legata all’allaccio del pozzo in quanto si stanno modificando i flussi idrici nelle condotte principali. Nei prossimi giorni detto fenomeno andrà progressivamente riducendosi”– si legge.

Non è, dunque, ancora stata revocata l’ordinanza sindacale del 25 ottobre di non potabilità dell’acqua e a sentire il Comune dovrebbe, quindi, essere questione di ore perchè i residenti dell’Isola possano ritornare ad avere acqua pulita dalle loro case dopo oltre di mesi di non potabilità. L’allaccio della condotta alla cabina elettrica ad hoc è stato accelerato venerdì sera dall’intervento del prefetto di Siracusa, che ha sollecitato l’Enel su richiesta del sindaco Cettina Di Pietro e dell’assessore ai Lavori pubblici Roberta Suppo e grazie ai tecnici E-distribuzione di Augusta, e il 13 dicembre scorso anche il consigliere comunale Biagio Tribulato aveva chiesto il suo intervento.

Intanto già da qualche settimana, in piena “crisi” di acqua non potabile anche ai residenti del centro storico, così come a tutti gli altri sono arrivate le bollette dell’acqua relative al 2018, perchè quelle del 2019 -che conterranno uno sconto forse fino al 50% per il periodo che va dal 25 ottobre fino alla revoca dell’ordinanza di divieto di uso potabile dell’acqua, così come è stato assicurato in consiglio comunale- verranno emesse probabilmente l’anno prossimo. Le fatture del 2018 sono in tutto 10.603 per un totale di 2.626.755 di euro pari al costo del consumo idrico dell’anno scorso da pagare in un’unica soluzione entro il 16 dicembre scorso o un quattro rate mensili con la prima già scaduta al 16 dicembre, la seconda al 15 gennaio 2020, la terza al 15 febbraio e la quarta al 16 marzo 2020.

di Cettina Saraceno