Augusta, attivato il nuovo pozzo della Villa donato dalle aziende del territorio

Da oggi è attivo il nuovo pozzo della Villa che alimenta il quartiere del centro storico, erogando quasi 60 litri al secondo, donata dalle aziende del territorio. L’importante opera, iniziata a costruire a gennaio scorso e che ha trovato non pochi ostacoli anche tecnici nella sua realizzazione si è conclusa con il via libera dell’Asp per la potabilità dell’acqua e l’ordinanza di immissione in rete firmata da sindaco Giuseppe Di Mare che ha avviato il pozzo durante una breve cerimonia ufficiale alla presenza dei rappresentanti delle aziende del territorio che, a loro spese, e per lotti e impegni diversi hanno costruito il pozzo: Angelo Grasso (Sonatrach), Sergio Corso (Sasol), Giuseppe Passanisi (Maxcom), Giuseppe Amara (Gespi), Coronella (Nico), Elio Coppola (Delta impianti).

A loro il primo cittadino si è detto grato per aver consentito la risoluzione definitiva dell’approvvigionamento idrico all’Isola, da sempre problematico ma che ha raggiunto il suo picco massimo di criticità nel 2019, quando a causa del crollo di parte del vecchio pozzo nelle case del centro storico arrivava acqua, quando arrivava mista ad argilla e ha portato per diversi mesi alla dichiarazione di non potabilità dell’acqua.

“Senza tutta questa squadra che ci ha consentito anche finanziariamente ma non solo di realizzare quest’opera fondamentale oggi non saremmo stati qui a risolvere questo problema. Non è solo una questione finanziaria, se il Comune avesse gestito questo appalto per i fatti suoi probabilmente non lo avrebbe portato a termine.” – ha detto sottolineando la collaborazione ed empatia che si è creata tra la città e le aziende del territorio “risorse per la nostra città. È chiaro che è un punto di partenza la collaborazione continua ed abbiamo fatto un passo importante. Oggi ringrazio tutti, compreso chi sperava che questo pozzo non si sarebbe realizzato o che chissà cosa trovavamo, che tutto crollava. Dico grazie perchè le loro parole ci hanno dato ancora più forza per fare meglio e risolvere il problema”.

Presenti, tra gli altri, anche gli ex assessori Beniamino D’Augusta e Rosario Costa, i tecnici e la squadra lavori, il vecchio pozzo sarà sistemato e adesso si studieranno le problematiche delle altre zone che necessitano attenzione, puntando a riqualificare la rete idrica anche attraverso il Pnrr per il quale il Comune ha chiesto 40 milioni per questa problematica.