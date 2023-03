Augusta, attivato il Day service riabilitativo all’ospedale Muscatello

La direzione strategica dell’Asp di Siracusa ha attivato il Day service riabilitativo, come previsto dal decreto assessoriale 720 del 2022, al reparto di Recupero e riabilitazione funzionale dell’ospedale Muscatello. Tale servizio è un modello organizzativo per prestazioni di riabilitazione ambulatoriali programmabili, erogabili nell’ambito dei Lea mediante l’attivazione di interventi, articolati e multidisciplinari, funzionali alla gestione di situazioni cliniche complesse per le quali il regime di ricovero risulta inappropriato.

Il Day service riabilitativo è avviato direttamente su richiesta di visita specialistica fisiatrica avanzata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, o sempre dallo stesso, a seguito di indicazioni dei medici specialisti ai quali si rivolge il paziente. I percorsi in regime assistenziale di Day service sono individuati ed attivati per patologie complesse invalidanti spesso multiple, con possibili esiti permanenti, di elevato/medio grado di disabilità nelle Adl, ad alto impatto sociale, e rilevanza clinica-riabilitativa e quali-quantitativa.

“Questo nuovo modello organizzativo – dichiara il direttore dell’unità di Recupero e riabilitazione funzionale Antonino Zocco – mira ad andare sempre più incontro alle legittime aspettative dell’utente, facilitando l’accesso e la fruizione di prestazioni di alto livello professionale e minimizzando nel contempo gli aspetti burocratici: non è più l’utente che ricerca all’interno del sistema organizzativo ospedaliero/extraospedaliero territoriale le modalità per soddisfare la sua domanda di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, bensì è la struttura sanitaria che identifica percorsi di cura in tempi rapidi, razionalizzando l’uso delle risorse nei diversi percorsi e semplificandone l’accesso e la fruizione. I vantaggi sono molteplici: il paziente può fruire degli esami e dei trattamenti necessari in un solo giorno o comunque in un numero limitato di accessi ravvicinati nel tempo; il medico specialista o di famiglia vede garantita la possibilità di ottenere una risposta al quesito clinico in tempi brevi attraverso una diagnosi multidisciplinare e tutte le potenzialità diagnostiche presenti in ospedale; la struttura sanitaria riduce le duplicazioni di prestazioni, che si possono generare nei percorsi ambulatoriali ordinari, ed i tassi di ospedalizzazione”.