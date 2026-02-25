Augusta, attivati i primi posti letto di Ematologia al Muscatello

Nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza megarese e del piano operativo aziendale avviato lo scorso anno per l’attivazione di tutti i posti letto previsti nella attuale rete ospedaliera, l’Asp di Siracusa ha completato gli interventi per l’istituzione dei primi due posti letto di degenza ordinaria nel reparto di Ematologia dell’ospedale “Muscatello” di Augusta diretto da Michele Floridia.

Il provvedimento rappresenta un passo importante del piano di potenziamento del reparto di Ematologia che prevede a regime l’attivazione di complessivi otto posti letto. L’iniziativa mira a potenziare l’offerta specialistica e a contenere il fenomeno della mobilità passiva.

I nuovi posti letto consentiranno la gestione ospedaliera delle fasi acute e delle terapie che necessitano un monitoraggio costante per i pazienti affetti da patologie onco-ematologiche quali leucemie, linfomi e mielomi.

L’attivazione della degenza ordinaria permetterà di perseguire obiettivi strategici quale la continuità assistenziale con il monitoraggio dei pazienti sul territorio di residenza, riducendo i trasferimenti fuori provincia; la tempestività diagnostico-terapeutica con una accelerazione dei tempi di intervento nelle fasi critiche della malattia; la riduzione della pressione sulle liste d’attesa dei centri di riferimento regionali.

L’attivazione di questi primi due posti letto costituisce l’avvio di un percorso di adeguamento strutturale fortemente perseguito dalla Direzione strategica aziendale che è impegnata anche sul completamento della dotazione di personale medico e infermieristico e sull’ampliamento degli spazi dedicati, al fine di raggiungere la piena capacità operativa prevista dal piano aziendale e rispondere ai bisogni assistenziali del territorio siracusano.