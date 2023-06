Augusta, attivata la Guardia medica turistica a Brucoli

Anche quest’anno per il periodo estivo l’Asp di Siracusa ha attivato sino al prossimo 15 settembre la Guardie medica nelle località turistica di Brucoli, cosi come a Marzamemi, Portopalo, Noto Marina e Avola Antica.

Le Guardie mediche turistiche sono dotate anche di telefoni cellulari per consentire con facilità agli utenti il reperimento del medico di turno e osserveranno le aperture, nella fase di avvio, in funzione dei riscontri che sono pervenuti da parte di medici di continuità assistenziale agli avvisi pubblicati dall’Unità operativa cure primarie. Giornate e fasce orarie potranno subire, infatti, ulteriori cambiamenti nel prosieguo dell’attività in base alle reali disponibilità del personale sanitario.

A Brucoli sarà aperta h 12 da lunedì a domenica dalle 8 alle 20 con il sabato h24. Si trova in via Canale 46, raggiungibile al cellulare al numero 320-4322867.

Per le prestazioni sanitarie resa dalle Guardia medica turistica, così come prevede la normativa in vigore, è previsto il pagamento, da parte dei cittadini residenti fuori provincia, secondo le seguenti tariffe: visite ambulatoriali 15 euro, visita domiciliare 25 euro, prestazioni ripetibili 5 euro. Per agevolare l’accesso alle strutture da parte dei cittadini non residenti nel territorio della provincia e tutelare il diritto alla salute, il medico di guardia effettuerà la prestazione al paziente, gli farà compilare un modulo e gli consegnerà un bollettino di conto corrente postale da pagare entro dieci giorni dalla data della visita, ovvero un bollettino dell’Asp da pagare presso lo sportello dei vari Cup distrettuali sempre entro dieci giorni.