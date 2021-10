Augusta, attese e file al Cup dell’ospedale Muscatello, ma anche caos nei parcheggi e ambulatori che mancano

Lunghe attese anche di qualche ora al Cup dell’ospedale Muscatello per prenotare una visita o degli esami sanitari e caos nelle aree del parcheggio. A sollevare la questione è Francesco Armellini, componente del Tribunale per i diritti del malato che proprio in qualità di volontario spesso si reca al presidio sanitario cittadino notando che all’ingresso dell’ala nuova, a piano terra dove c’è il centro unico di prenotazione, c’è sempre tanta gente fuori che aspetta per accedere agli sportelli o anche agli ambulatori.

“Nei giorni scorsi mi sono reso conto personalmente del perché, – spiega- ho ritirato il numero di prenotazione per effettuare delle prenotazione e mi è toccato il 19 quando il display era fermo al 64. Cioè dovevo aspettare 55 persone che attendevano per prenotare, con due addetti alle prenotazioni. Sono entrato alle 10 e sono uscito alle 12.15. E’ una situazione insostenibile”, qualche altra volta come martedì scorso, ad esempio, c’era solo un addetto allo sportello e già alle dieci c’erano 100 persone in attesa e non si poteva più ritirare il biglietto e solo a metà mattinata è stato aggiunto un altro dipendente proveniente da Melilli.

Il volontario lamenta anche altri problemi che vanno dal caos del parcheggio delle auto alla mancanza di una pensilina per riparare dalle intemperie le persone che devono ritirare i medicinali nella farmacia dell’ospedale che si trova all’esterno e si affaccia su uno dei vialetti, ma anche alle specializzazione che mancano al Poliambulatorio come l’Ortopedia o che sono state soppresse come l’Urologia. “Chi dovrebbe risolvere queste mancanze sollevate assieme a tante non menzionate? – si chiede- Secondo il mio parere dovrebbe essere la Regione sollecitata dall’Asp provinciale e soprattutto dalla politica e dall’ amministrazione locale e regionale”.