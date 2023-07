Augusta, assunti tre nuovi agenti di Polizia municipale

Da lunedì tre nuovi agenti di Polizia municipale sono stati inseriti in organico al comando di Corso Sicilia. Si tratta di Simona Fazio, Gianluca Paolucci e Livio Gaetano Gaglio che hanno partecipato alla selezione Asmel. “I tre neo assunti – riferisce il comandante Salvatore Daidone – per circa un mese avranno modo di fare una esperienza formativa in ufficio per conoscere le modalità operative e le varie incombenze che investono il comando di Polizia municipale di Augusta. Terminato il periodo formativo saranno affiancati nel servizio di viabilità”.

“L’inserimento in organico di queste tre nuove unità darà maggior respiro ad un comando che soffre da tempo la carenza di personale. Un problema che – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Carrabino, assessore alla Polizia municipale e Viabilità – come amministrazione stiamo affrontando da tempo e queste tre unità sono la testimonianza concreta di un impegno finalizzato all’eliminazione di diverse criticità. Ricordiamo che sono molteplici le attività che vedono impegnate le donne gli uomini del corpo di Polizia municipale: dal servizio di coordinamento tecnico amministrativo, polizia stradale, ambientale e veterinaria, edilizia, giudiziaria e annonaria, gestione verbali e ricorsi. Auguriamo ai tre nuovi assunti buon lavoro certi che presto potranno rendere il loro servizio a beneficio della comunità”.

I tre vigili urbani si aggiungono ai 5 tecnici, tra ingegneri e architetti e 2 autisti assunti al Comune.