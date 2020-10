Augusta, Assoporto incontra il neo assessore Patania: “Subito al lavoro con il nuovo Governo della città”

Da un lato un momento di confronto sulle problematiche e sulle prospettive di sviluppo del porto, dall’altro anche una chiacchierata tra amiche. E’ stato questo il senso del cordiale incontro tra Tania Patania, neo assessore della nuova amministrazione comunale appena eletta guidata dal sindaco Peppe Di Mare e il presidente di Assoporto Augusta, Marina Noè che si è svolto oggi.

“Mi è tornato in mente il periodo in cui fui nominata assessore all’Industria per la Regione Siciliana e oggi -ha commentato Noè- è stato un po’ come rivivere certe sensazioni, da tecnico nella politica. Ho augurato a Tania ogni successo ed ho messo a disposizione dell’opera politica del nuovo governo della città la nostra disponibilità a collaborare ed a trovare ogni utile momento di confronto. Tania è una di noi, un operatore portuale che conosce pregi e difetti di questo mondo, che riesce a distinguere e oltrepassare le beghe sterili e siamo certi riuscirà a contemperare le diverse anime di un mondo complicato, alle volte fatto di eccessivi personalismi. Abbiamo tracciato le linee più importanti di quello che siamo certi potrà essere un cammino comune, noi non le faremo mancare il nostro appoggio, i nostri suggerimenti, e non mancheranno le critiche costruttive”.

Assoporto Augusta si batte da anni per lo sviluppo del porto ed in conseguenza per lo sviluppo della città, tante le questioni aperte sul tavolo.

“Il nuovo governo ha dinanzi a sè sfide importanti e opportunità notevoli, per questo motivo –ha proseguito Noè- siamo lieti che il nuovo giovane sindaco Di Mare, con pluriennale esperienza politica, abbia voluto dare un segnale forte di attenzione nominando un operatore portuale per lo sviluppo della nostra terra. Ricordiamo che Augusta non è solo il porto commerciale e che tante sono le iniziative che potranno essere prese. Augusta e gli augustani hanno dato alla politica un messaggio chiaro ed inequivocabile, siamo certi che i giovani che accompagnano il neo sindaco Di Mare sapranno rappresentare in modo moderno, attento e onesto il pensiero degli augustani” – ha concluso la presidente di Assoporto Augusta augurando buon lavoro alla nuova amministrazione.