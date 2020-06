Augusta, assoluzione Carrubba e scioglimento del Consiglio per mafia. Piscitello: “chiedere la riabilitazione della città”

“Prima di iniziare la campagna elettorale, e di dividersi come è normale e giusto fare, facciano in modo unitario una conferenza stampa nella quale dichiarino la loro soddisfazione per la conclusione della vicenda e chiedano tutti insieme la riabilitazione formale della città”. La proposta a tutti i partiti e forze politiche augustane arriva da Rino Piscitello, ex parlamentare che entra così nel merito dell’assoluzione, divenuta definitiva, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio dell’ex sindaco Massimo Carrubba a cui è strettamente legato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose del 2013.

L’ex parlamentare invia “pubblicamente le sue felicitazioni all’amico” Carrubba. Lui che, già nel 2015, lo aveva difeso strenuamente con una conferenza stampa in cui, assumendosi anche un rischio personale, aveva distribuito centinaia di copie della relazione riservata della commissione d’accesso che proponeva al Prefetto di Siracusa lo scioglimento del Consiglio comunale, in modo che “ognuno ha avuto la possibilità di vedere gli strafalcioni, gli errori, le omonimie e la sostanziale inconsistenza di quelle pagine che erano calate come un maglio sul corpo vivo della città di Augusta”. Oggi Piscitello sostiene che questa vicenda riguarda l’intera collettività perché “è caduta come una macchia orrenda sulla storia della città? Non possiamo derubricarla a fatto personale. E chi lo propone è un pessimo politico e soprattutto un pessimo cittadino – scrive in una nota -. Carrubba adesso è stato assolto dalla magistratura, ma già da ben cinque anni tutti conoscono l’assurdità di quella operazione ben congegnata che portò allo scioglimento per mafia del Consiglio comunale e poco prima alle dimissioni del sindaco colpito da avviso di garanzia. Tutti hanno visto crollare una a una le accuse e soprattutto tutti sanno che dietro quell’operazione vi era quello che è stato definito Sistema Siracusa che intendeva mettere le mani su Augusta e controllarla. E lo sa da allora anche la sindaca (o signora sindaco se preferisce)”.

Piscitello le ricorda che la città che amministra è stata infangata e insultata con disonore “e lei, per timore di dover ritrattare parte del veleno che – prosegue – avallò e per alcuni aspetti contribuì ad alimentare, prova a dire che si tratta di un fatto personale che riguarda l’ex sindaco. Invece di gridare che la città merita, anche se ciò avrebbe solo un effetto simbolico, l’annullamento del decreto di scioglimento e che le sentenze del Tar e del Cga vengano riconsiderate alla luce delle novità emerse nel processo penale, la sindaca (o signora sindaco se preferisce) prova a fischiettare”.

Da qui l’appello alle forze politiche perché si proceda a una riabilitazione della città dalla macchia di Comune mafioso.