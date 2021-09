Augusta, associazione “Il buon samaritano”, nuovo Consiglio d’amministrazione: presidente Zinno

Nuovo consiglio di amministrazione per “Il buon samaritano di Augusta”, l’associazione di volontariato ed ente del terzo settore che opera ad Augusta dal 19 luglio 2006. E’ stato eletto nelle scorse settimane ed è composto dal neo presidente Edit Zinno, dal vice Domenica Amara, dal segretario Sebastiano Saraceno, dal tesoriere Michele Purgino e dai 3 consiglieri Luca Simone Bonaccorso, Armando Lombardo e Antonino Moschitto.

Com’è noto l’associazione, ristrutturando i locali concessi in comodato d’uso dall’opera pia “Orfanotrofio Zuppello- Santangelo” di via Orfanotrofio, dal 6 aprile 2008 ha istituito la mensa dei poveri che somministra pasti caldi giornalmente a quanti nel nostro territorio si trovano in situazioni di indigenza e difficoltà socio economica. Da giugno 2020, nel rispetto delle misure per evitare la diffusione del coronavirus e per garantire le distanze di sicurezza e divieto di assembramento tra persone, è stato sospeso il servizio a tavolo per 32 persone, sostituito da quello dell’asporto del pasto caldo.

“Tutte le attività amministrative ed operative sono svolte esclusivamente dai soci volontari a titolo interamente gratuito e con entusiasmo motivato da sentimenti di solidarietà umana e civile. – fa sapere l’associazione- Oltre ai pasti giornalieri l’associazione provvede ad aiutare famiglie bisognose e bambini di famiglie bisognose. La mensa si sostiene con le quote dei soci, con la quota donata del 5 per mille e da donazioni di persone e aziende del territorio. L’associazione è aperta a quanti nuovi volontari si volessero unire al nostro organico per dare un segno tangibile di solidarietà”.