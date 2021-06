Augusta, assistenza sanitaria a rischio per i marittimi: sindaco e assessore scrivono a Ministero, Regione, Asp e Capitaneria

È necessario scongiurare lo stop, a partire dal prossimo 5 luglio, del servizio di assistenza sanitaria marittima (Sasn) al porto di Augusta, che coinvolge circa mille lavoratori locali ed oltre mille marittimi che transitano nello scalo megarese. All’indomani del grido d’allarme lanciato da Assoporto Augusta e Unionports, che avevano chiesto con urgenza aiuto all’amministrazione comunale, a rispondere sono il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alle Politiche portuali, Tania Patania che oggi hanno inviato una nota al ministero e all’assessorato regionale alla Sanità, alle Asp di Siracusa e Catania, al comando generale delle Capitanerie di porto, alla Direzione marittima di Catania ed alla Capitaneria di porto di Augusta, sollecitandole ad intraprendere ogni opportuna azione per evitare la cessazione del servizio e manifestando al contempo “la più ampia disponibilità ad individuare soluzioni anche di carattere operativo per garantire la continuità dell’importante servizio”.

La sua cessazione, infatti, che al momento si profila dopo le annunciate e irrevocabili dimissioni, dell’unico medico in servizio della Cassa marittima, dal prossimo 5 luglio “renderebbe gravosa la prescritta attività di prevenzione sanitaria (fondamentale sia per l’igiene pubblica che per la sicurezza della navigazione) e, – si legge nella nota- per altro verso, creerebbe non pochi problemi ai traffici portuali nel porto di Augusta, scoraggiando vettori ed armatori a far scalare le proprie navi in un porto privo del Sans. Il dato positivo del Dpr 620/1980 risulta piuttosto chiaro nella individuazione delle categorie di marittimi legittimati a questo tipo di assistenza sanitaria, nonché nelle finalità che la specialità del servizio va ad avere e che, di certo, la pandemia ha rinforzato e reso ancora più necessari, anche nell’ottica di restringere i controlli e la profilassi nei luoghi di maggiore interazione antropica, come la trafficata realtà portuale di Augusta, che accoglie marittimi italiani e stranieri, con notevole frequenza e quotidianità”.