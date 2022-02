Augusta, assistenza ai disabili e servizio Asacom: l’opposizione incalza l’amministrazione

Due interrogazioni urgenti sul servizio di assistenza scolastica (Asacom) per gli alunni con disabilità e, più in generale, sull ’assistenza ai diversamente abili del territorio sono state presentate dai consiglieri di opposizione Giancarlo Triberio, Corrado Amato, Mariangela Birritteri, Milena Contento, Manuel Mangano e Pippo Gulino che ritengono “inaccettabile” il modus operandi dell’amministrazione Di Mare e dell’assessore alla Famiglia e all’istruzione che, ad oggi “non hanno rispettato i termini per l’assegnazione delle ore previste dai piani personali di assistenza del servizio Asacom deludendo quelle che furono le promesse elettorali dell’allora candidato sindaco Giuseppe Di Mare”. – fanno sapere in una nota

I 6 esponenti della minoranza chiedono anche all’amministrazione di completare “il percorso insieme all’Asp sull’assistenza dei piani personali previsti della legge 328/2000, rispettando le promesse di attivazione dell’assistenza. Non servono più solo promesse ma bisogna che le parole vengano trasformate in fatti perché ogni ragazzo e ogni nostro concittadino diversamente abile rientri tra le priorità dell’azione amministrativa”– concludono i consiglieri che auspicano che l’amministrazione comunale recepisca le loro segnalazioni e che “i diritti che ad oggi sono disattesi e che hanno, tra l’altro provocato ricorsi giudiziari nei confronti dell’ente comunale, vengano pienamente rispettati”.