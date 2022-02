Augusta, assistenza ai disabili e servizio Asacom, l’assessore Tringali replica ai consiglieri di opposizione

“Ho appreso ieri dalla stampa della nota di sei consiglieri comunali e sono pronta a parlare in aula delle interrogazioni di cui veniamo a sapere prima dai giornali che dagli atti ufficiali, a proposito di “modus operandi”, a testimonianza che a qualcuno interessa più ritagliare l’articolo sulla stampa che la sostanza”. Cosi l’assessore alla Famiglia Ombretta Tringali replica alle due interrogazioni sul servizio Asacom e sull’assistenza ai disabili presentate dai sei consiglieri dell’opposizione che attaccavano l’amministrazione sulla gestione delle politiche sociali ricordando che il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione assegna delle ore per il Pei, il piano educativo individualizzato, ad ogni alunno che ha diritto all’assistenza: “l’amministrazione comunale (non solo la nostra e non solo per la nostra città) il più delle volte si è trovata costretta, per motivi non imputabili all’Ente, a ridurre queste ore previste dal Pei, – aggiunge- senza però effettuare alcuna condotta discriminatoria nei confronti di alcuno. Al contrario, l’Ente ha avuto cura di assicurare assoluta uguaglianza di trattamento, distribuendo il totale dei voucher a disposizione in maniera proporzionale al fabbisogno individuale certificato nei Pei”.

Per rendere “edotti i consiglieri che anche su queste tematiche sensibili fanno una evitabile azione politica”, Tringali sottolinea che fin dall’anno scolastico 2019/20 il servizio di assistenza alla comunicazione veniva erogato con l’utilizzo di fondi regionali provenienti dalla programmazione dei cosiddetti Piani di zona. Negli ultimi due anni (anche a causa dell’emergenza sanitaria) di fatto si è assistito alla mancata corresponsione di questa tipologia di fondi, a fronte del quale il Comune di Augusta si è tempestivamente attivato per riuscire ad assicurare comunque il servizio Asacom, che oggi risulta esclusivamente ed interamente finanziato da risorse comunali.

“Occorre ricordare a chi effettua esercizio di mera propaganda politica che -prosegue l’esponente della giunta Di Mare- l’ amministrazione Di Mare ha portato nel bilancio 2021 lo stanziamento per i servizi Asacom da 80.000 euro del 2020 a 200.000, +150%, del 2021. Inoltre, nell’ultimo biennio si è registrato un massiccio incremento del numero degli aventi diritto, da 78 beneficiari dell’ anno 2020/2021 a 134 per l’anno 2021/22. Ricordo ai consiglieri, che lo stanziamento sul bilancio si utilizza sulla base del censimento dell’anno precedente (2020/21 102 aventi diritto, 2021/22 134 aventi diritto)”.

E’ anche vero tuttavia che lo stesso stanziamento previsto nel bilancio 2021, se pur aumentato di +150% di fondi assegnati sulla base dei dati dell’anno precedente, si è rivelato insufficiente a fronte dell’ incremento del 30% degli alunni aventi diritto per l’anno scolastico in corso.

“Le persone perbene e senza condizionamenti politici, sanno anche delle difficoltà generalizzate degli Enti locali di erogare puntualmente il servizio che, in alcuni casi, com’è noto, non viene fornito affatto. Noi chiediamo scusa alle famiglie che non usufruiscono totalmente delle ore assegnate, ma – conclude Tringali- stiamo già lavorando alla redazione del bilancio di previsione 2022/2023 con un ulteriore incremento sulle somme da destinare a questo servizio. Anche da questo punto di vista, come per la mensa scolastica che abbiamo riportato alla gestione comunale, riusciremo a far tornare la nostra città normale, perché noi le promesse le manteniamo, la storia dice che per altri non è così”.