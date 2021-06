Augusta, assessorato della Transizione ecologica e Consulta delle famiglie: via libera del Consiglio

Destinazione direttamente ai comuni del 10 % delle risorse del Next Generation Eu, consulta della famiglie e istituzione di un assessorato alla Transizione ecologica. Sono i tre punti all’ordine del giorno approvati, l’altro ieri, dal Consiglio comunale di palazzo San Biagio sia da maggioranza che da opposizione e ad eccezione del Movimento 5 stelle che ha lasciato l’aula per protesta contro la gestione dei lavori consiliare. A chiedere al Governo di destinare direttamente ai Comuni, e quindi anche ad Augusta, il 10% delle risorse previste dal Next Generation Eu, circa 24 miliardi di euro in totale, in modo da snellire e velocizzare le procedure di gara, è una mozione di indirizzo generale dell’Ali, la Lega autonomie italiane a cui il Comune ha aderito in questa prima fase alla quale dovrebbe seguirne una seconda con ulteriori dettagli. L’atto è stato portato in aula dal presidente Marco Stella e ha trovato il consenso della pubblica assemblea che l’ha approvato, via libera anche alla modifica dello Statuto comunale per l’inserimento della Consulta delle famiglie che consentirà l’istituzione dell’organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari. “Vogliamo riportare l’attenzione sull’importanza del nucleo familiare, luogo di trasmissione di valori sociali, etici e spirituali essenziali per la crescita e il benessere di ogni persona. – ha commentato l’assessore alle Politiche familiari Ombretta Tringali- Ormai stremata dalla crisi economica e dalla pandemia ancora in corso, le famiglie meritano di essere ascoltate e riteniamo che l’istituzione di una consulta possa essere lo strumento più adatto per aprire un dialogo con la cittadinanza tramite le associazioni che operano sul territorio e che si faranno portavoce di tutti quegli argomenti e proposte necessarie ad un miglioramento delle condizioni sociali”.

Disco verde anche per la mozione di indirizzo che chiede al Comune di istituire un assessorato alla Transizione ecologica, come ha già fatto il Governo nazionale. L’atto è stato approvato in assenza dei presentatori, ovvero i consiglieri del Movimento 5 stelle, visto che i due presenti, Roberta Suppo e Chiara Tringali hanno abbandonato l’aula per protesta contro la gestione “carente” dei lavori consiliari che “mortifica”, a loro dire, il ruolo di chi è stato eletto dal popolo. “Registriamo un inaccettabile ritardo nella calendarizzazione delle nostre mozioni, presentate rispettivamente da oltre sei e tre mesi, e riguardanti due temi importanti ovvero: distribuzione di buoni spesa per 257.333 euro, già erogati al Comune con il decreto Sostegni ter, concessione alle attività economiche di contributi straordinari in occasione dell’emergenza Covid19 per 600 mila euro -hanno scritto in una nota insieme al collega Marco Patti- Sono caduti nel vuoto i nostri solleciti, sia verbali che scritti, per la trattazione di due argomenti che riteniamo vitali per larga parte della cittadinanza. Abbiamo dovuto invece registrare la calendarizzazione quasi immediata di una mozione presentata dal presidente del Consiglio, la trattazione di essa in commissione ha visto l’assenza del proponente stesso che ha lasciato il compito di esporla al sindaco: ciò rileva una evidente commistione dei ruoli istituzionali che desta preoccupazione.”

I tre hanno stigmatizzato, inoltre, che le sedute, sia di Consiglio che di Commissione vengono “quasi sempre fissate senza previa riunione dei capigruppo che, seppur non obbligatoria nei consigli straordinari, è sempre comunque auspicabile, proprio nell’ottica di non sminuire il ruolo dei consiglieri tutti, impedendone di fatto la partecipazione attiva ai lavori. La violazione – hanno proseguito- è invece palese per quanto riguarda il Consiglio del prossimo primo luglio, convocato in seduta ordinaria: a tal proposito l’articolo 11 del regolamento prevede che la conferenza dei capigruppo è obbligatoria solo per la formulazione dell’ordine del giorno relativo alle sedute di convocazione ordinaria nel rispetto delle priorità degli argomenti da ascrivere per legge o per ordine di autorità superiore. Invece non c’è stata alcuna convocazione”

A replicare in aula è stato lo stesso presidente Stella che ha ricordato che nel verbale della commissione Finanze non c’è traccia della richiesta di una mia presenza in quanto sottoscrittore della mozione del 10% dei fondi del Next Generatiom Eu che “come avete potuto appurare è una formalità burocratica. Non siamo davanti ad una proposta del sottoscritto disertata in commissione, ma – ha spiegato- davanti ad una proposta di un ente terzo colta dall’amministrazione che l’ha segnalata alla presidenza che l’ha trasmessa. Le lamentele a scoppio ritardato mi sembrano un po’ strumentali perchè se c’era da lamentare l’assenza di qualcuno andava fatto durante i lavori di commissione e non dopo”.

Ha inoltre ricordato che con i capigruppo è stata concordato di convocare i lavori della conferenza nelle ore pomeridiane, il lunedì o mercoledì, quando c’è il rientro “e cosi ho fatto, pensando di non ledere nessuno. Ho fatto slittare questo consiglio di una settimana ancora rispetto a quanto avevamo stabilito perchè ad oggi non erano presenti argomenti per giustificare il raduno del consiglio, senza voler nulla togliere alle mozioni dei consiglieri. – ha aggiunto- La mozione di fine dicembre di oltre sei mesi fa è stata una mia dimenticanza legata alla mia ignoranza nel ruolo, perchè ero a conoscenza che l’ufficio della Solidarietà sociale stava già adempiendo a questo servizio di buoni spesa tanto è vero che i buoni con fondi regionali sono stati divisi. Il ritardo nella calendarizzazione della mozione delle zone è dovuto a questo, faccio mea culpa. Ci sono la Prefettura, gli Enti locali, il ministero dell’ Interno, la Corte suprema e la Corte marziale se dovesse servire”.

Durante la seduta, inoltre, è stata data notizia della nascita del nuovo gruppo consiliare “Patto avanti per Augusta” composto da Manuel Mangano (capogruppo), Peppe Tedesco e Roberto Conti. Confluiscono, invece, nel gruppo misto Margaret Amara e Biagio Tribulato insieme a Peppe Montalto, il cui capogruppo per anzianità di voti è Tribulato.