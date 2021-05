La Capitaneria di porto di Augusta, a seguito di un controllo, ha sottoposto ieri a sequestro penale un cantiere navale megarese “per l’assenza di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale”.

Per questo motivo il responsabile dell’attività è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Si tratta del secondo cantiere in un mese sequestrato dai militari della Guardia costiera per violazioni della normativa ambientale.