Augusta, assembramenti e violazioni nella somministrazione: sospesa per 15 giorni la licenza del Lag

Il questore di Siracusa ha sospeso per 15 giorni l’attività di esercizio di somministrazione alimenti e bevande del “Lag”, il pub e bar del centro storico che rimane cosi chiuso e potrà riaprire non prima del 28 aprile. Lo rende noto il dirigente del commissariato di Augusta Guglielmo la Magna che ieri pomeriggio, con gli agenti della sezione amministrativa, ha notificato la sospensione della licenza e contestuale la chiusura dell’attività al legale rappresentante dell’attività.

Alla base della proposta di sospensione della licenza, richiesta dal commissariato di piazza Castello ci sono numerose segnalazioni sull’attività di gestione del pub oggetto nei mesi della pandemia e soprattutto dall’estate scorsa di numerosi controlli amministrativi “nei quali si è accertato che vi è una costante somministrazione di bevande alcoliche a soggetti vulnerabili minori degli anni 18. Il titolare dell’attività, sebbene già destinatario di diverse sanzioni amministrative, – spiega il dirigente- ha continuato ad omettere di vigilare affinchè le consumazioni contenenti alcol venissero vendute esclusivamente a soggetti maggiorenni. Diversi sono stati gli interventi delle forze dell’ordine per le segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica, con episodi di risse ed aggressioni avvenute tra gli avventori del locale nelle immediate adiacenze dello stesso”.

Inoltre frequenti sarebbero stati gli assembramenti di avventori nelle immediate pertinenze del locale “accertati anche all’interno dello stesso locale in violazione dei protocolli ministeriali allegati ai Dpcm relativi alle norme volte a contrastare la pandemia” e “direttamente riconducibili alle inottemperanze della normativa emergenziale da parte gestori dell’attività, contribuendo ad aumentare le occasioni di esposizione a rischio di contagio e, pertanto, determinando un rischio per la salute pubblica”.