Augusta, “Aspettando il nastro rosa”, biciclettata di solidarietà per la Lilt

Sarà destinato alla Lilt per portare avanti attività di prevenzione oncologica per i cittadini di Augusta il ricavato della prima biciclettata ecologica e di solidarietà “Aspettando il nastro rosa” in programma domenica 16 ottobre. A promuoverla è l’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps-Ets guidata da Antonio Caruso, che intende coniugare un sano passatempo con la solidarietà.

Le iscrizioni avverranno alla Borgata, in piazza Fontana dalle 9, da qui dopo un’ora ci sarà la partenza con arrivo al comando della Marina militare, di via Caracciolo, alle 11,30 dove l’evento si concluderà intorno alle 12.30.

Il percorso della biciclettata attraverserà viale Italia, via Giovanni Lavaggi, Porta Spagnola, via Lavaggi, viale Vittorio Veneto, via Capitaneria, Garsia, piazza San Domenico, via XIV Ottobre, via Cristoforo Colombo, Villa comunale, via Principe Umberto, piazza Duomo per una breve sosta, via Principe Umberto, piazza Risorgimento, via Risorgimento, Vittor Pisani, Dessiè, Caracciolo. La partecipazione è aperta a tutti.

“Potremo divertirci rispettando l’ambiente e aiutare chi quotidianamente si prodiga per la prevenzione oncologica. Aiutateci ad aiutare e trascorreremo insieme una piacevole mattinata all’insegna del legame con il nostro territorio e della solidarietà – ha commentato Caruso- L’ iniziativa, nasce anche dall’idea di mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sull’uso delle 2 ruote e di sensibilizzare genitori a trascorrere con i figli questi momenti insieme”.