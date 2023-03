Augusta, Asp, servizio veterinario: affidato l’incarico al responsabile

Nell’ambito delle procedure concorsuali avviate dall’Asp di Siracusa per il conferimento degli incarichi quinquiennali di direttori di unità operative complesse, preso atto delle risultanze della selezione pubblica per l’incarico di direttore dell’unità operativa complessa Patologia clinica dell’ospedale “Umberto I” di Siracusa è risultato vincitore Carmelo Rodolico, specializzato nel 1998 all’ università di Catania in Microbiologia e Virologia medica, dal 2013 responsabile dell’unità operativa semplice Patologia clinica dell’ospedale di Augusta.

Inoltre, a completamento delle rispettive procedure, il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra ha deliberato il conferimento dell’incarico di direttore del Dipartimento di Prevenzione veterinaria a Sebastiano Ficara, dal 2004 direttore dell’unità operativa complessa Igiene degli allevamenti e delle Produzioni zootecniche dell’azienda, e degli incarichi dirigenziali di responsabili delle unità operative semplici Servizio veterinario dell’area A e C di Noto, rispettivamente a Salvatore Agricola e a Francesco Latino e dell’Area A Augusta-Lentini a Luca Garofalo.

Ai nuovi vincitori, il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra, nel corso della seduta per la sottoscrizione dei contratti, ha formulato, unitamente ai direttori amministrativo e sanitario Salvatore Lombardo e Salvatore Madonia, i più calorosi auguri di buon lavoro nell’espletamento dei nuovi incarichi.