Augusta, Asd Megara running campione regionale nei 1.500 e 5.000 metri con Carpinteri

Fine settimana intenso per l’Asd Megara Running che, sulla pista di Enna, si è aggiudicata due titoli di campione regionale nelle distanze dei 1500 e 5000 metri. A vincere è stato Franco Carpinteri che ha così commentato la sua prestazione: “vengo da un periodo dove per mantenermi in forma ho praticato altri sport come la bici e calcio, ma sono riuscito attraverso l’esperienza a portare a casa questi due titoli regionali che sono soddisfazione per me e la mia società” – ha detto.

Una buon piazzamento anche quello ottenuto da Salvo Castello e Claudio Cuciti nella gara di triathlon di Mazara del Vallo, mentre a Milazzo si è svolta una gara di nuoto in cui ha partecipato Giuseppe Dragà. “In questo periodo di Covid si sono praticati altri sport utili per allenare la capacità aerobica, e tutto ciò ha permesso di provare nuove esperienze in altri sport come il nuoto e il triatlhon” ha commentato la società.