Augusta, Asamar Sicilia: Vinci è il nuovo presidente dell’associazione degli agenti marittimi

Gaetano Vinci, titolare della “Vinci marittima srl”, da più di 40 anni operatore del settore marittimo del porto di Augusta, è il nuovo presidente di Asamar Sicilia, l’ associazione degli agenti marittimi siciliani che aggrega 28 aziende. Già vicepresidente regionale e componente del consiglio di nazionale di Federagenti, è stato eletto durante l’assemblea annuale e succede a Domenico Speciale, in carica dal febbraio 2019, ora past-president nonchè vicepresidente nazionale.

Tra i primi obiettivi dell’associazione c’è “l’allargamento del numero degli associati su tutto il territorio regionale, affinché maggiore sia la presenza dell’associazione nei porti siciliani per aiutare con le idee e la collaborazione di tutti gli operatori la crescita del settore marittimo nella regione – si legge in una nota-Collaborazione con le amministrazioni e le autorità marittime per la risoluzione di annosi problemi e per un miglior sviluppo dell’informatica per una velocizzazione nello delle pratiche altro punto fondamentale del programma”.

“Un ringraziamento al past-president dal segretario per gli ottimi risultati raccolti durante il loro mandato” – ha dichiarato dal nuovo presidente, che avrà come vicepresidente Gabriele Geraci, della “Fratelli Bonanno” di Catania, mentre è stato riconfermato per il secondo mandato il segretario Bruno Ferreri della “Cap. S. Romeo & C. Ferreri” di Augusta.