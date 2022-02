Augusta, Asacom e diritti dei disabili: l’associazione 20 novembre 1989 lancia due petizioni online

Adeguare le ore di assistenza specialistica (Asacom) ai piani educativi individuali affinché il diritto allo studio non venga negato ed eliminare le barriere architettoniche così come prevede una legge che risale già al 1986.

Ruotano attorno a queste principali richieste le due petizioni online “Non siamo alunni di serie B”, “La città è di tutti, ed è un mio diritto viverla come tutti gli altri cittadini” lanciate alcuni giorni fa dall’associazione 20 novembre 1989 che hanno già ottenuto quasi 800 firme.

Sono indirizzate all’amministrazione comunale e ricordano che ai sensi della legge 104/1992 è obbligo degli enti locali fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, attenendosi al Pei, il piano educativo individuale, documento predominante per gli alunni disabili dove oltre il programma didattico vengono inserite le ore da erogare al singolo bambino per l’assistenza specialistica (Asacom) documento stilato dal Glo, Gruppo operativo per l’inclusione.

“Nel Comune di Augusta attualmente le ore erogate sono tre settimanali eque per tutti gli alunni,15 minuti giornalieri senza attenersi al documento ufficiale Pei – si legge nel testo in cui si sottolineano le competenze dell’assistente specialistico all’Autonomia e alla comunicazione che affianca e supporta gli studenti con disabilità sensoriale (sordi, ciechi, sordiciechi), psico-fisica e con patologie neuro-cognitive-relazionali.

“Il mondo della disabilità lotta giornalmente per non rimanere schiacciato e per non essere condannato all’invisibilità e all’esclusione. – si legge ancora- Tutto ciò ha visto le famiglie ritrovarsi in trincea per difendersi dalle politiche che violano i diritti dei loro figli e lottare per far rivalere quei servizi essenziali dei loro bambini per questo ti chiedo di firmare la petizione, perché i diritti non sono dei privilegi”.

Con l’altra petizione, inoltre, l’associazione che si batte per i diritti dei diversamente abili vuole riaccendere i riflettori sulla finora mancata attuazione dei Peba, i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche, già introdotte nel 1986 con un’apposita legge che prevedeva che entro un anno avrebbero dovuto essere adottati dai Comuni e dalle Province, pena un “commissariamento” da parte delle Regioni. Anche la successiva legge 104/92 era entrata nel merito, ribadendone le indicazioni.

“La problematica della presenza di barriere architettoniche in molte città compresa quella di Augusta, impedisce la mobilità, delle persone con disabilità motoria e sensoriale, vanificando così il diritto all’accessibilità sociale secondo il principio delle pari opportunità con le altre persone”– si legge nella petizione indirizzata al sindaco e agli assessori alle Politiche sociali e ai Lavori pubblici in quanto gestori degli spazi e degli edifici pubblici che “sono i principali obbligati, unitamente ai liberi Consorzi e Regione all’adozione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche di rispettiva competenza, i cosiddetti Peba che, a tutt’oggi, molti Comuni non hanno adottato. Nel 2020 l’allora candidato sindaco Giuseppe Di Mare ha sposato ed inserito nel suo programma elettorale il programma fornito dall’associazione 20 novembre 1989 onlus e si era impegnato come da programma ad attuare il Peba entro i primi 100 giorni del suo mandato qualora fosse stato eletto, ad oggi nulla si è fatto”.

E il vicepresidente dell’associazione Seby Amenta, che è anche il presidente della consulta dei disabili replica alle dichiarazioni del vice presidente del consiglio comunale Biagio Tribulato ricordano che la consulta “stila un documento evidenziando le criticità e discute di proposte da sottoporre all’amministrazione e all’assessore di competenza e questo passaggio è già stato fatto a maggio scorso, anche se a mio avviso è superfluo visto che il comune riceve il fabbisogno delle ore dalle scuole quindi dovrebbe attuare e attivare il servizio ad personam come da Pei”.

Sul garante ricorda che non ha potere esecutivo e decisionale ma di controllo e si chiede inoltre “perché il vicepresidente del Consiglio comunale dice che le porte della presidenza sono spalancata per discutere e risolvere, a febbraio, quando ormai la scuola è agli sgoccioli? Di cosa si deve ancora discutere con la presidenza del Consiglio se l’unico organo deputato a risolvere la problematica è l’amministrazione che lei caro Tribulato sostiene?”

Per quanto riguarda il “palcoscenico mediatico” Amenta ricorda che “è sempre lo stesso del 12 settembre 2019, quando allora siamo scesi in piazza per la stessa problematica (Asacom) e per noi famiglie fu un palcoscenico drammatico, ma fu carne da mettere al fuoco per le opposizioni di allora e lei salì e prese pure parola contro il sindaco e l’assessore di allora. Me ne duole caro, consigliere Tribulato, perché non si possono usare due pesi e due misure in base al colore politico, o in base se si è minoranza o maggioranza, la coerenza sta alla base di tutto”- prosegue ricordando che l’ associazione 20 novembre 1989 è apartitico e l’unico obiettivo è la tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie, “non il colore politico di chi amministra un ente. Saremmo ben felici di non manifestare la nostra protesta o rivendicare i nostri diritti in tutte le sedi opportune, ma siamo costretti a farlo dalla politica di chi amministra, di volta in volta, un Ente territoriale, tutte le volte in cui si ledono in modo clamoroso i diritti e le necessità essenziali dei bimbi in condizione di fragilità. Noi non chiediamo favori a nessuno, – conclude- rivendichiamo solo i nostri diritti ciò che la legge dice essere un servizio essenziale nella fattispecie”.

Ecco le due petizioni:

https://www.change.org/p/giuseppe-di-mare-non-siamo-alunni-di-serie-b?redirect=false

https://www.change.org/p/sindaco-di-augusta-giuseppe-di-mare-la-citt%C3%A0-%C3%A8-di-tutti-ed-%C3%A8-un-mio-diritto-viverla-come-tutti-gli-altri-cittadini-f81ed487-01e5-4ba4-9c44-d55c664276e7?redirect=false