Augusta, Arsenale militare: 49 nuove assunzioni nel triennio 2021-2023

All’Arsenale militare di Augusta, nel triennio 2021-2023, verranno assunte 49 nuove unità di personale civile non dirigenziale. Lo fa sapere Bruno Marziano, ex deputato e assessore regionale e storico esponente del Pd che spiega che la novità arriva a seguito dell’approvazione di venerdì scorso, in commissione Bilancio, dell’emendamento alla legge di Bilancio presentato dai parlamentari del Pd Andrea Orlando e del Movimento 5 stelle Giovanni Luca Aresta, sostenuto dal sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi.

L’emendamento al piano di difesa, voluto dal ministro Lorenzo Guerini, prevede l’assunzione di personale civile per garantire la funzionalità della Difesa, in particolare negli arsenali militari e nei poli di mantenimento dell’Esercito e consente l’autorizzazione di quasi 50 nuove assunzioni ad Augusta ma anche negli arsenali di La Spezia (138), Brindisi (40), Aulla (17) e nei poli di mantenimento di Piacenza (154) e Terni (33) per un totale di 431 nuove assunzioni.

“Il risultato ottenuto è frutto della proficua e costante collaborazione tra le forze di maggioranza su un tema particolarmente importante e strategico per la Difesa – aggiunge Marziano -. Personalmente ho avuto più di una interlocuzione con il sottosegretario Calvisi per garantire la presenza dell’Arsenale di Augusta in questo emendamento, e affrontare, così, con decisione, l’attuale fase di depauperamento di risorse umane negli arsenali militari, come quello di Augusta. L’obiettivo, con questo emendamento, è stato raggiunto e ringrazio in particolare sia il sottosegretario Calvisi sia l’onorevole Orlando con i quali sono stato e sono in contatto per l’ottenimento di questo risultato”.

Le assunzioni sono finalizzate ad assicurare la funzionalità e la continuità dell’efficienza dell’area produttiva industriale del ministero della Difesa e, in particolare, di arsenali, e nei centri tecnici militari a carattere industriale. Si tratta di strutture strategiche di supporto al mantenimento in efficienza di mezzi ed equipaggiamenti, con un interessante indotto come nel caso dello storico Marinarsen di Augusta dove prestano la loro opera anche varie ditte portuali con sede ad Augusta, e non solo, oltre a fornitori vari di servizi e beni strumentali.

“Ora si tratta di vigilare, e mi impegno personalmente ad avere una continua interlocuzione con Calvisi ed Orlando, affinché rapidamente si arrivi ai concorsi e alle assunzioni”.