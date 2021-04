Augusta, arrivati ieri sera al porto 27 migranti, sono tutti negativi al covid

Sono arrivati ieri sera, intorno alle 20 a l porto commerciale a bordo di una motovedetta della Guardia costiera i 27 migranti soccorsi nella stessa giornata a 157 miglia dalle coste siciliane, in acque internazionali. Erano a bordo di una barca a vela e dopo essere stati intercettati in mezzo al mare sono stati raggiunti dai militari della Guardia costiera di Augusta e da un pattugliatore della Guardia di finanza che li hanno tratti in salvo. Sono in buone condizioni e tutti sono stati già sottoposti ai tamponi anticovid, risultando negativi.

Il gruppo è stato poi trasferito sulla nave quarantena “Allegra” che si trova in mezzo rada megarese considerato che il Viminale ha individuato Augusta come porto sicuro di sbarco.