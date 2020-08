Augusta, arrivati i primi banchi monoposto acquistati dal Comune per i 4 istituti comprensivi

Sono arrivati nei giorni scorsi i primi banchi monoposto per i 4 istituti comprensivi di Augusta. Si tratta di una parziale dotazione di 45 banchi per scuola acquistati dal Comune, con fondi propri, prima che si sapesse che il ministero della Pubblica istruzione aveva intenzione di acquistarli per tutte le scuole italiane, dove dovrebbero arrivare entro il 31 ottobre, come ha fatto sapere l’assessore alla Pubblica istruzione Giusy Sirena.

I banchi sono stati distribuiti tra i plessi centrali del primo, secondo e quarto comprensivo, rispettivamente Principe di Napoli, Corbino e Costa , mentre per il terzo Todaro si è preferito portarli al Polivalente, su richiesta della dirigente. “La quantità non riesce a coprire per intero il fabbisogno delle scuole, che verrà comunque coperto dal Ministero, tuttavia è il nostro segnale per aiutare la ripartenza delle attività” – ha aggiunto Sirena.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, che non riguardano l’emergenza Covid ed erano già previsti, si stanno completando gli interventi per il plesso delle “scuole verdi” del primo comprensivo Principe Di Napoli e la facciata e il tetto del quarto Costa della Borgata, mentre sono stato già appaltati, anche grazie all’accelerazione delle misure anticovid, gli interventi per il distanziamento previsti nei quattro istituti dell’obbligo finanziati dallo Stato per un importo totale di 160 mila euro e che dovrebbero cominciare a breve. “Dai risultati del monitoraggio già richiesto a livello nazionale, effettuato sia dal Comune sia dalle singole istituzioni scolastiche, dopo la prima conferenza dei servizi, per Augusta non sono emerse particolari criticità” – ha concluso l’assessore che ha preso parte alla riunione in videoconferenza promossa da Anci Sicilia per discutere della riapertura delle scuole alla luce delle nuove disposizioni contro la diffusione del Covid-19.