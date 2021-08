Augusta, arrivata in rada la nave “Yacht express” per il recupero di relitti militari a Punta Cugno

E’ arrivata ieri mattina al porto megarese ed è ferma in mezzo alla rada “Yacht express”, la nave per il recupero di relitti delle unità navali militari che si trovano ancora nell’area di Punta Cugno come “Alcione” e “Airone”. Si tratta di una “heavy lift”, cioè una nave capace di sollevare carichi molto pesanti, che dovrà imbarcare i natanti militari, ormai fatiscenti e affondati in acque poco profonde, che aspettano da tempo di essere dismessi definitivamente.

Per consentire l’intervento di trasferimento dei “galleggianti” da Punta Cugno alla nave, la Capitaneria di porto ha emanata un’apposita ordinanza che interdice, ieri e oggi, l’area nella zona di mare interessata vietando fino al termine delle operazioni di imbarco la navigazione, il transito e l’ ormeggio di qualsiasi unità, ed in genere qualsiasi attività marittima, per una distanza di 200 metri dal limite dell’area.

L’operazione di recupero e smaltimento dei vecchi mezzi navali militari ormai in disarmo da anni iniziò nel 2015, quando furono recuperati anche i relitti degli ex dragamine “Loto” e “Giaggiolo” che si trovavano nei pressi dei forti Vittoria e Garcia, in mezzo alla rada megarese.

In quel caso era previsto anche il recupero di “Alcione” e “Airone” che però rimase incompleto, nel primo caso, e sospeso nel secondo a causa del rinvenimento, imprevisto, di amianto friabile di notevoli quantità nelle sovrastrutture dell’ “Alcione”. Così nel 2018 il ministero della Difesa ha emanato un apposito bando per la rimozione delle due navi per l’importo di poco più di 3 milioni e 710 mila euro.