Augusta, arrivata in porto la nave Aurelia. Dietro front del sindaco: “scenderanno solo i migranti negativi”

E’ arrivata stamattina, poco dopo le otto, al porto commerciale la nave Aurelia con a bordo 273 migranti e una ventina di positivi. Da qui scenderanno solo i migranti risultati negativi dopodichè la nave andrà altrove, come ha fatto sapere il sindaco Cettina Di Pietro che sostanzialmente ha fatto marcia indietro rispetto all’ordinanza di ieri con cui vietava lo sbarco a migranti e personale a bordo. A farle cambiare idea le rassicurazioni arrivate dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito ieri alla Prefettura di Siracusa e nel corso del quale “sono state date ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica. – ha scritto Di Pietro su Facebook- Infatti a bordo della nave Aurelia si stanno già effettuando i tamponi a seguito del risultato dei quali saranno autorizzati al trasbordo, con mezzi predisposti dalla Prefettura, solo i migranti risultati negativi al tampone, nel rispetto della normativa e dei protocolli sanitari vigenti. Detti mezzi porteranno immediatamente i migranti alle destinazioni stabilite, tutte fuori dalla provincia di Siracusa. Ultimate le operazioni di trasbordo e rifornimento, la nave ripartirà immediatamente. Ancora una volta, con spirito di leale collaborazione, è stato possibile contemperare gli interessi della salute, tanto della popolazione locale quanto dei migranti, con quelli di gestione del fenomeno migratorio che interessa ormai da anni le nostre coste” .

E se alcune associazioni di volontariato erano già pronte a denunciare quello che ritengono un abuso di potere relativamente all’ordinanza di divieto di sbarco poi comunque non attuata per Fratelli d’Italia Augusta “la confusione regna sovrana: il sindaco 5 stelle smentisce se stessa. A questo punto, – scrive in una nota il coordinatore Enzo Inzolia- così dice sui social il sindaco, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (dobbiamo pensare su necessario input del Viminale) interviene, smentisce l’ordinanza dello stesso sindaco di Augusta e decide che i clandestini trattenuti in quarantena sulla nave possano “trasbordare” (sic) per essere redistribuiti in adeguate strutture a terra fuori provincia costringendo il sindaco a precipitosa retromarcia. E’ il racconto di una storia di straordinaria follia amministrativa: la conclusione della Prefettura di Siracusa non avrebbe potuto essere adottata fin dall’inizio? È una delle tante domande cui è difficile dare risposta ma che da il segno della confusione che regna nel governo nazionale e negli esponenti locali della maggioranza assillati dal confronto con le realtà territoriali. Davvero – conclude- possiamo pensare che questi soggetti debbano continuare a governare l’Italia e, pensando a casa nostra, Augusta?”

E a difesa del sindaco dopo le accuse dell’assessore regionale Ruggero Razza è arrivata anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars Giorgio Pasqua secondo cui Razza “impropriamente la sua carica istituzionale per fare politica di bassa lega e per di più volgare contro il sindaco Cettina di Pietro che, – dice- essendo il massimo responsabile per la salute pubblica e per la sicurezza dei suoi cittadini, ha pensato giustamente di voler chiudere il porto di Augusta all’ennesimo sbarco. Razza cerchi piuttosto di fare quello per cui è lautamente pagato dai cittadini, ovvero mettere ordine al sistema sanitario regionale. Siccome non è capace e i siciliani lo vivono purtroppo ogni giorno sulla propria pelle, perde tempo con i giochetti e le polemiche sterili”.