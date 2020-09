Augusta, arrivata in porto anche la Regal princess: sale a sei il numero delle navi da crociera in rada

Un’altra nave da crociera è arrivata al porto di Augusta ieri direttamente da Rotterdam. Si tratta della Regal princess, la nuova ammiraglia della compagnia americana che si trova all’ancora dentro il porto megarese dalle 7, 30 di ieri e sosterà probabilmente per qualche giorno, come già stanno facendo da settimane le tre navi della Msc Splendida, Opera e Fantasia in sosta inoperosa solo con l’equipaggio a bordo dopo lo stop alle crociere imposto dall’emergenza Covid 19.

Le tre navi sono rientrate ieri mattina ad Augusta poco dopo, provenienti da Pozzallo, nel ragusano, dove hanno sostato per alcuni giorni per precauzione per il maltempo e in vista del ciclone che avrebbe potuto toccare anche le coste del siracusano.

Sale così a 4 il numero delle navi da crociera presenti in rada e che si aggiungono alle due Gvn Azzurra e Adriatico, per un totale di sei navi. I due grossi traghetti “gemelli”, noleggiati dal Governo per far fare la quarantena ai migranti che sbarcano nelle coste siciliane, fanno la spola tra Lampedusa, per l’ imbarco e il porto commerciale di Augusta dove sbarca chi ha finito la quarantena e hanno a bordo circa 1200 migranti.